Nirmala Sitharaman, CIO News, ET CIO

Constatant que les 25 prochaines années seront « cruciales » pour que l’Inde accède au statut de nation développée, la ministre de l’Union, Nirmala Sitharaman, a appelé samedi les auditeurs à adopter la technologie et à éduquer les petites entreprises à se développer.

Le ministre des Finances et des Affaires générales a fait remarquer que le pays a progressé à plusieurs niveaux au cours des 20 à 25 dernières années et même le rapport de la Banque mondiale a déclaré que l’Inde a réalisé au cours de la dernière décennie ce qu’elle n’avait pas pu réaliser en 60 ans.

« Je parle à des vétérans de cette profession. Vous êtes l’un des organismes enregistrés les plus anciens. Je pense que ma rencontre avec vous tous n’est pas seulement pour célébrer les 90 ans, mais aussi pour dire que c’est une fête à une époque où cette profession doit assumer de nouvelles responsabilités », a-t-elle déclaré lors des célébrations du 90e anniversaire de la Society of Auditors, ici.

Sitharaman a souligné que les pratiques des comptables agréés subissaient de nombreux changements à l’échelle mondiale. Elle a déclaré que même une partie du public rassemblé sur place avait déjà commencé à ressentir le changement dans leur profession.

« Je salue la manière dont la technologie est entrée en jeu et beaucoup d’entre vous s’y adaptent avec plaisir et c’est pourquoi même les examens d’expertise comptable seront d’un format différent à partir de juillet prochain… », a-t-elle déclaré.

Rappelant que les avocats ont quitté leur profession pour rejoindre le mouvement pour la liberté, elle a déclaré : « Aujourd’hui, personne ne s’attend à ce que vous quittiez votre profession, mais servir le pays et ses objectifs devra faire partie de votre identité et également de votre modèle économique ».

Soulignant que chacun devrait avoir un plus grand sens du « kartavya (devoir) », a déclaré Sitharaman, chacun a le devoir de relever le défi qui se présentait au pays pour ramener sa gloire passée d’atteindre le statut de nation développée.

Faisant référence aux combattants de la liberté qui ont perdu leurs maisons et leurs emplois pour participer au mouvement de liberté avant 1947, le ministre des Finances a déclaré qu’une telle nécessité ne se présentait pas aujourd’hui.

« Aujourd’hui, personne n’a besoin de perdre sa maison ni son emploi… En poursuivant notre profession, nous pouvons contribuer efficacement à la croissance de la nation. Par exemple, vous pouvez informer vos clients que si vous investissez dans ce domaine, vous serez capable d’obtenir de bons revenus, cela rapportera également de bons revenus au pays. En donnant ce genre d’instructions, vous pourrez contribuer à la croissance de la nation », a-t-elle déclaré.

Sitharaman, qui s’est exprimée dans un mélange de tamoul et d’anglais dans son discours de 40 minutes, a déclaré que les auditeurs devraient également informer le gouvernement des cas où il perdait de l’argent en informant les autorités concernées.

« Vous n’avez pas besoin de donner le nom de l’entreprise ni de la personne qui y est impliquée. Cela peut également mettre votre vie en danger. Mais vous pouvez informer les autorités gouvernementales qu’il y a une évasion fiscale… », a-t-elle déclaré.

« Puisque je suis au Tamil Nadu, je vais vous expliquer en détail. Si je peux obtenir une information sur une évasion fiscale entreprise par une entreprise, je dois me rendre partout où l’entreprise est présente. C’est comme une toile d’araignée. Nous devons voyager partout où l’entreprise est présente. Cela peut être à Arakkonam, ou Kanniyakumari ou même à Dubaï », a-t-elle déclaré.

Sitharaman a réfuté l’affirmation des partis d’opposition selon laquelle la Direction de l’application des lois aurait été utilisée pour effectuer des perquisitions dans une entreprise impliquée dans l’évasion fiscale.

« Avec l’intelligence artificielle, moi-même et les responsables concernés serons tenus responsables par le CAG si le ministère des Finances ne prend aucune mesure contre une entreprise impliquée dans l’évasion fiscale. »

Sitharaman a noté qu’avec l’utilisation de l’IA, il est aujourd’hui possible d’obtenir des informations sur l’évasion fiscale réalisée par une entreprise.

Sitharaman a également averti que si un individu ne contribue pas à la croissance du pays au cours des 25 prochaines années, cela équivaut à un dicton populaire selon lequel « vous avez manqué le bus » et le pays reviendrait à ses débuts.

Elle a souligné que c’était le bon moment pour faire de l’Inde une nation prospère d’ici 2047, afin que les générations futures puissent en récolter les bénéfices.

Pour ajouter à son point de vue, Sitharaman a déclaré aujourd’hui que le pays dispose de bons professionnels de l’impôt sur le revenu qui peuvent proposer leurs suggestions au gouvernement qui les écoute.

« Nous avons un gouvernement qui écoute. Le Premier ministre (Narendra Modi) ne fait pas de différence et souligne qu’une nation ne peut se développer que si tous les États se développent. Même si un État recule, cela ralentira le progrès », a-t-elle déclaré.

Exhortant les auditeurs présents sur place à améliorer leurs compétences, Sitharaman a déclaré que les changements induits par la technologie dominent la comptabilité agréée et qu’il faut avoir de meilleures connaissances dans l’utilisation de la « technologie profonde » et de « l’exploration de données ».

« Tout cela va vous aider (les auditeurs) à comprendre la santé d’une entreprise. Il est donc impossible, même si vous avez 30 à 35 ans d’expérience, que cet héritage soit aujourd’hui renforcé par la technologie si nécessaire. Même si vous n’en avez pas besoin, votre entreprise en aura besoin », a-t-elle déclaré.

« Ce que je veux dire encore une fois, c’est que vous disposez d’organisations bien mûres qui devraient désormais relever les défis du siècle », a-t-elle déclaré.

Les auditeurs et les comptables agréés devraient réfléchir à la manière dont ils peuvent atteindre les petits et moyens clients, a-t-elle déclaré.

« Ils (les petits et moyens clients) n’ont pas la capacité de bénéficier de la technologie. Vous devez leur dire comment y accéder. Par exemple, l’ONDC (Open Network for Digital Commerce) est une application mobile qui permet de vendre leurs produits n’importe où. dans le monde. Il peut provenir d’une petite entreprise ou être bijoutier. Il peut vendre son produit via l’ONDC », a-t-elle déclaré.

Sitharaman, avant de conclure son discours, a déclaré : « Ces 25 (prochaines) années seront très critiques et si ce genre d’efforts (de la part des auditeurs) sont reçus de la part de chaque État, l’Inde peut devenir une nation développée. Ce sera bon pour les générations futures. profiter de cette opportunité », a-t-elle déclaré.