Nirmal Tanwar et d’autres grands noms participeront à la prochaine ligue de volleyball féminin

La plupart des grands noms du volleyball indien joueront leur métier au Eastern Railway Indoor Stadium à Behala, Kolkata, qui accueillera la prochaine Ligue de volleyball féminin senior de Khelo India, prévue du 29 août au 5 septembre.

L’événement sera organisé par le Railway Sports Promotion Board avec le soutien total de la Sports Authority of India. Le tournoi mettra en vedette un total de sept équipes et quelques grands noms du volleyball indien. Le Département des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Sports, a alloué un budget total de Rs 16 lakh pour la compétition, qui comprend Rs 6,50 lakh de prix en argent.

Au total, 25 matchs seront disputés au cours de la compétition de ligue et à élimination directe à Kolkata. L’actuelle capitaine de l’équipe indienne de volley-ball féminin, Nirmal Tanwar, qui est médaillée d’or aux Jeux d’Asie du Sud 2016 et 2019, est l’un des grands noms participant au tournoi.

“Devoir tirer les volées lors du tout premier match de la Khelo India Women’s League en Inde est un grand honneur pour nous tous. Nous sommes profondément ravis et immensément préparés pour l’exposition que nous sommes sur le point d’obtenir. Un grand merci à toutes les autorités qui ont rendu cela possible”, a déclaré vendredi le contre-attaquant basé à Haryana, qui a guidé l’équipe nationale vers de nombreuses médailles d’or dans des compétitions internationales et nationales.

Outre Nirmal, de grands noms comme Minimol Abraham, Jini KS, Anusree KP et bien d’autres participent à la compétition unique en son genre Khelo India pour les joueuses seniors de volley-ball.

Liste des équipes participantes : Indian Railways Red, Indian Railways Blue, Indian Railways Yellow, SRM University Chennai, KSEV Trivandrum, Kerala Police, Sports Authority of India.

