Nirisha Basnett : Avoir un parrain dans l’industrie peut faciliter le voyage et raccourcir l’attente – Exclusif

Nirisha Basnett est une actrice talentueuse connue pour son travail à la fois à la télévision et au cinéma. Elle a montré ses talents d’actrice dans des projets notables comme Chandra Nandi , Aladdin : Naam Toh Suna Hoga et Ziddi Dil Maane Na gagnant une reconnaissance pour ses performances convaincantes. Récemment, lors d’une conversation exclusive avec Télévision du temps de l’Inde Nirisha parle de son prochain spectacle et réfléchit aux défis de réussir dans l’industrie sans parrain. Elle partage ses idées sur la facilité ou la difficulté de naviguer dans le monde du divertissement de manière indépendante.

⁠Parlez-nous de votre nouveau spectacle Reeta Sanyal et comment avez-vous décroché le rôle ?

Je ne pense pas que le mot « fou » soit juste pour décrire cette série – c’est plutôt un pro max fou – un mélange de pulp, d’action d’investigation et de comédie dramatique. Au départ, j’avais auditionné pour un personnage différent mais je n’avais pas décroché le rôle. Cependant, quelques jours plus tard, j’ai reçu un appel me demandant si je connaissais une forme quelconque de combat avec des armes, en particulier avec des nunchucks. Étant un combattant à l’épée entraîné et connaissant quelques techniques de combat au couteau, j’ai dit oui avec confiance. Ils m’ont ensuite demandé d’auditionner pour un autre personnage nommé Z. Dès que j’ai lu le scénario, j’ai su que ce rôle m’était fait. Je me préparais et priais pour un tel rôle depuis quatre ans, depuis que j’avais commencé mon arts martiaux voyage.

⁠⁠Quelle a été votre dernière série et pensez-vous qu’il est difficile de réussir dans l’industrie sans parrain ?

Le dernier spectacle sur lequel j’ai travaillé n’est pas encore sorti, et avant cela, mon projet principal était Aashiqana S2. Quand je suis entré dans l’industrie, je ne connaissais personne, mais après sept années de travail acharné, la plupart des opportunités qui m’arrivent aujourd’hui proviennent des références de personnes avec qui j’ai travaillé – que Dieu les bénisse. Je crois sincèrement au dicton : « Votre réseau est votre valeur nette ». Bien qu’avoir un parrain dans l’industrie puisse faciliter le voyage et raccourcir le temps d’attente, permettant aux gens de vous prendre au sérieux plus tôt, je n’avais pas cet avantage. Cependant, que vous ayez un parrain ou non, le succès à long terme vient en fin de compte d’une combinaison de travail acharné, de talent, de réseautage et d’un peu de chance.

⁠⁠Comment as-tu pensé à partir Népal et poursuivre une carrière à Mumbai ?

Ma mère a toujours été très stricte et, comme on dit, les parents stricts créent des enfants sournois – j’en suis certainement un exemple. En quête de liberté et d’opportunité d’explorer, j’ai postulé pour devenir hôtesse de l’air pour une compagnie aérienne internationale. Sans le dire à personne, j’ai pris l’avion pour Mumbai pour l’entretien, mais je n’ai pas décroché le poste. J’y ai passé cinq jours, voyageant seul et rencontrant de nouvelles personnes. Une personne m’a suggéré de déménager à Mumbai et d’essayer le mannequinat, affirmant que j’avais le look et la personnalité pour cela. J’ai suivi leurs conseils au sérieux, j’ai fait mes valises à mon retour au Népal et j’ai déménagé à Mumbai deux semaines plus tard, sans que ma famille le sache – ils étaient en Australie à ce moment-là. D’une certaine manière, je me suis enfui pour suivre un chemin inconnu.

Comment s’est passé le voyage jusqu’à présent ?

Ah, je pourrais écrire un livre là-dessus ! Repenser à mon parcours me rend très ému. D’un côté, j’ai célébré la liberté, la renommée, l’amitié, la sagesse et l’indépendance ; de l’autre, j’ai pleuré pour des jours meilleurs, prié jusqu’au lever du soleil, me suis entraîné plus dur, mes parents m’ont manqué, j’ai fait face à des difficultés financières, je me suis senti incroyablement seul et je me suis relevé à plusieurs reprises. En bref, mon parcours a été une profonde expérience d’apprentissage dans de nombreux aspects de la vie.

Quelle est la prochaine étape en préparation ?

J’ai terminé le tournage de deux projets, mais j’ai l’impression que la chance met ma patience à l’épreuve puisqu’ils ne sont pas encore sortis. J’espère que cela changera bientôt. En attendant, j’espère vraiment que Reeta Sanyal réussisse et j’ai hâte de voir plus de projets d’action, y compris une deuxième saison de Reeta Sanyal.

Un de vos amis les plus proches dans l’industrie et pourquoi ?

Khushi Dubey et moi avons noué un lien fort, surtout après la fin d’Aashiqana. Je l’admire en tant qu’actrice; elle travaille dans l’industrie depuis plus de 20 ans et c’est toujours un plaisir de la voir jouer sur le plateau. Nous ne nous rencontrons pas souvent en raison de nos horaires, mais nous nous parlons au téléphone presque tous les jours et ces conversations durent des heures. Il n’y a pas de filtre entre nous, nous parlons de tout et de rien. Chaque fois que nous sommes ensemble, les rires sont sans fin. Nous nous sommes également soutenus mutuellement dans les moments les plus difficiles. Je suis également proche de sa mère et nous partageons désormais une véritable fraternité.