"N’ira aux jeux asiatiques que si…": Ultimatum des lutteurs au gouvernement

Les meilleurs lutteurs indiens qui protestent contre le chef de la Fédération indienne de lutte (WFI) et le député du BJP, Brij Bhushan Sharan Singh, accusés de harcèlement sexuel, ont menacé de boycotter les Jeux asiatiques cette année si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

« Nous ne participerons aux Jeux asiatiques que lorsque tous ces problèmes seront résolus. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous traversons mentalement chaque jour », a déclaré le lutteur médaillé des Jeux olympiques de 2016, Sakshee Malikkh.

Les lutteurs protestataires, dont Mme Malikkh et Bajrang Punia, ont organisé aujourd’hui un Mahapanchayat avec les dirigeants de Khap dans le Sonipat d’Haryana. M. Punia a déclaré que les lutteurs partageront les détails de leurs discussions avec le gouvernement avec les dirigeants Khap au Mahapanchayat.

Concernant les rapports de désunion parmi les lutteurs, Mme Malikkh a déclaré: « Je veux clarifier une chose, moi, Bajrang et Vinesh (Phogat) sommes un et resterons un. »

Après une réunion de cinq heures mercredi, le ministre de l’Union Anurag Thakur a présenté une proposition écrite aux lutteurs protestataires. La proposition assurait aux lutteurs une enquête sur le chef de la fédération de lutte d’ici le 15 juin, mais ne mentionnait pas son arrestation.

« Après le 15 juin, nous déciderons où recommencer la manifestation », a ajouté Mme Malikkh.

Les lutteurs manifestent dans la capitale nationale depuis plus de deux mois. Ils exigent le renvoi et l’arrestation du chef de la fédération de lutte et député du BJP Brij Bhushan Sharan Singh, qui a été accusé de harcèlement sexuel.

Vendredi, la police de Delhi a emmené une lutteuse au bureau du chef du corps de lutte et député du BJP Brij Bhushan Sharan Singh, dans le cadre de son enquête sur les allégations de harcèlement sexuel à son encontre. Le lutteur était accompagné d’une équipe de policières.

La résidence officielle de M. Singh abrite le bureau de la Wrestling Federation of India (WFI).

Le lutteur était accompagné de policières. Ils sont arrivés au bureau de WFI à 13h30 et y ont passé une demi-heure. Pendant ce temps, la lutteuse a été invitée à recréer la scène du harcèlement présumé et à rappeler les endroits où elle s’est sentie harcelée.

Quelques heures après le départ de la police, le lutteur Vinesh Phogat, qui faisait partie de ceux qui dirigeaient la manifestation, s’est adressé à Twitter pour exprimer sa déception face aux informations des médias affirmant que les lutteurs avaient atteint le bureau de la WFI pour un compromis.

« C’est le pouvoir de Brij Bhushan. Il harcèle les lutteuses en utilisant son pouvoir musculaire, son pouvoir politique et en diffusant de faux récits, et son arrestation est nécessaire. Si la police l’arrête au lieu de nous briser, il y a de l’espoir pour la justice, sinon non. Des lutteuses s’étaient rendues sur les lieux du crime pour une enquête policière, mais les médias ont annoncé qu’elles avaient opté pour un compromis », a-t-elle tweeté en hindi.



Dans le cadre de l’enquête en cours sur les allégations, l’équipe d’enquête spéciale (SIT) a interrogé plus de 180 personnes, a indiqué la police.