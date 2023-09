Nipah a déclenché une crise sanitaire dans le sud de l’Inde. Voici ce que nous savons sur ce virus mortel

L’État indien du Kerala est aux prises avec sa quatrième épidémie du virus Nipah depuis 2018. Deux personnes sont mortes et près de 800 personnes ont été testées au cours des dernières 48 heures dans le district de Kozhikode.

Deux adultes et un enfant sont hospitalisés en observation après avoir été testés positifs.

Il est classé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parmi les ceux considérés comme présentant le plus grand risque pour la santé publique en raison de leur potentiel épidémique et du manque de contre-mesures suffisantes.

Voici un aperçu de ce que l’on sait sur le virus et si les Canadiens devraient s’inquiéter.

Qu’est-ce que le virus Nipah ?

Nipah est un virus zoonotique, ce qui signifie qu’il peut être transmis entre les animaux et les humains, mais peut également se propager par des aliments contaminés ou d’humain à humain.

Selon l’organisme de santé, il tue 40 à 75 pour cent des personnes infectées.

Nipah a été identifié pour la première fois en 1999 chez des éleveurs de porcs en Malaisie et à Singapour. La plupart de ces cas sont dus à des éleveurs entrant en contact direct avec leurs porcs malades ou avec des tissus porcins contaminés. Environ 300 personnes ont été confirmées infectées et 100 personnes sont décédées.

Il n’y a pas eu d’autre épidémie connue dans l’un ou l’autre pays depuis, selon les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis.

En 2001, Nipah a été identifié pour la première fois au Bangladesh. Depuis lors, le pays connaît des épidémies annuelles, les cas se produisant généralement entre décembre et mai, selon l’OMS.

On pense que les infections au Bangladesh sont causées par des personnes consommant des fruits ou des produits à base de fruits – comme le jus brut de palmier dattier ou la sève de palmier dattier – qui ont été contaminés par l’urine ou la salive des chauves-souris frugivores qui se nourrissent de la sève.

Pteropus vampyrus, connu sous le nom de chauve-souris frugivore ou renard volant, est suspendu aux branches d’un arbre. On pense que la chauve-souris frugivore est l’espèce hôte du virus Nipah. (Narinder Nanu/AFP/Getty Images)

Selon l’OMS, la chauve-souris frugivore est considérée comme un hôte naturel du virus. Les chauves-souris frugivores du Kerala ont été testées positives pour le virus Nipah lors de la première épidémie de l’État en 2018, qui a tué 21 des 23 personnes infectées.

Des épidémies ultérieures au Kerala, en 2019 et 2021, ont tué deux personnes.

Face à l’épidémie actuelle dans l’État, des échantillons d’urine de chauve-souris, de déjections d’animaux et de fruits à moitié mangés ont été collectés dans le village de Maruthonkara, où vivait la première victime de cette épidémie. La communauté est située à côté d’une forêt de 120 hectares qui abrite plusieurs espèces de chauves-souris.

« Nous testons des êtres humains… et en même temps, des experts collectent des échantillons de fluides dans des zones forestières qui pourraient être le point chaud de la propagation », a déclaré Veena George, ministre de la Santé du Kerala, à Reuters.

Environ 800 personnes ont déjà été testées la semaine dernière, dont au moins 77 sont considérées comme présentant un risque élevé d’infection, selon George.

Un gouvernement canadien fiche descriptive à propos du virus, on dit que Nipah n’a jamais été trouvé au Canada.

Les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le virus Nipah arrivent jeudi dans un hôpital gouvernemental de Kozikode pour y être testées. (AFP/Getty Images)

Quels sont les symptômes?

Certaines personnes infectées par Nipah peuvent être asymptomatiques, une complication qui, selon l’OMS, peut entraver le diagnostic et créer « des défis en matière de détection des épidémies, de mesures efficaces et rapides de contrôle des infections et de réponse aux épidémies ».

Les premiers symptômes de Nipah peuvent également être non spécifiques et le diagnostic n’est souvent pas immédiatement suspecté au moment de la présentation.

Les symptômes surviennent généralement quatre à 14 jours après l’exposition et comprennent de la fièvre, des maux de tête et des troubles respiratoires tels que des maux de gorge, de la toux et des difficultés respiratoires, selon le CDC.

Dans les cas plus graves, un gonflement du cerveau (encéphalite) se produit, les patients tombant dans le coma dans les 48 heures. Bien que les personnes qui développent des symptômes d’encéphalite à Nipah puissent se rétablir, le CDC affirme qu’elles peuvent ressentir des effets à long terme, notamment des convulsions et des changements de personnalité.

Le CDC affirme qu’il y a également eu des décès dus à Nipah des mois, voire des années après l’exposition.

Des membres du personnel installent une pancarte indiquant « Salle d’isolement de Nipah, entrée strictement interdite » dans un hôpital du district de Kozhikode, au Kerala. (Stringer/Reuters)

Comment est-il traité ?

Il n’existe aucun traitement médicamenteux ni vaccin contre Nipah.

« C’est ce que nous appellerions une maladie tropicale négligée », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Toronto, spécialisé dans les maladies tropicales et la santé mondiale. Il s’adressait à CBC depuis la Tasmanie, où il présente une conférence.

« Cela a un impact sur les régions du monde qui disposent de moins de ressources… Et si vous disposez de financements limités et de dollars de recherche qui sont principalement dépensés dans les pays à revenu élevé, ce n’est malheureusement tout simplement pas une priorité. »

Cela signifie que le traitement actuel se limite à des soins de soutien : hydratation, repos et traitement des symptômes respiratoires et neurologiques.

Selon le CDC, des traitements immunothérapeutiques (thérapies par anticorps monoclonaux) sont en cours de développement pour Nipah. L’un d’entre eux a terminé sa première phase d’essais cliniques et a été prescrit à titre compassionnel.

Où sont les cas confirmés actuellement ?

L’épidémie actuelle se situe dans l’État du Kerala, au sud de l’Inde, dans le district de Kozhikode.

Les bureaux publics, les bâtiments gouvernementaux, les écoles et les institutions religieuses ont été fermés dans neuf villages du district. Les transports publics ont été suspendus.

Les États voisins du Karnataka et du Tamil Nadu ont ordonné des tests pour les visiteurs du Kerala et prévoient d’isoler toute personne présentant des symptômes pouvant être associés au virus.

Y a-t-il des inquiétudes quant à une propagation plus large ?

Bogoch a déclaré que ce n’est pas le type de virus qui traverse les communautés – comme le COVID-19, par exemple – car il nécessite un contact très étroit avec une personne infectée.

« Il y a des épidémies de virus depuis des décennies », a-t-il déclaré. « Ils sont tous tristes, ils sont souvent mortels, mais ils sont rarement grands. »

Pourtant, Bogoch considère Nipah comme un problème mondial qui mérite attention car il est transporté par un animal qui vit dans de nombreuses régions du monde.

« Si vous regardez où se trouve le domaine vital des chauves-souris, il est énorme », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses zones propices à des événements de contagion potentiels et de nombreuses personnes vivant dans la zone géographique de la chauve-souris. Et beaucoup de ces zones ne sont pas bien équipées pour détecter et répondre rapidement aux cas.«

REGARDER | Efforts visant à ralentir la propagation du Nipah en Inde : Efforts pour contrôler l’infection à Nipah au Kerala Les autorités ont fermé des écoles, des bureaux gouvernementaux et des institutions religieuses et installé des barrages routiers dans certaines parties du Kerala, alors que l’État du sud de l’Inde lutte contre sa quatrième épidémie depuis 2018 du virus mortel Nipah.

Peut-on éviter de nouvelles épidémies ?

Nipah n’est pas un virus susceptible d’être éliminé, selon Bogoch, et il continuera à y avoir ce que l’on appelle des événements de débordement – ​​ou une transmission entre espèces.

Les clés pour atténuer l’impact mortel de Nipah sont de réduire le nombre de ces événements de contagion, d’assurer une reconnaissance précoce du virus par les agents de santé, d’offrir de bons soins de soutien aux patients et de s’efforcer de limiter les infections secondaires, a-t-il déclaré.

« Grâce à l’éducation communautaire, à la détection précoce, à l’utilisation d’équipements de protection individuelle et – peut-être à l’avenir – à la vaccination, tous ces objectifs pourraient être atteints », a déclaré Bogoch.