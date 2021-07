Nio se débarrasse de la pénurie de puces avec plus de 8 000 livraisons en juin

BEIJING — La start-up chinoise de voitures électriques Nio a annoncé jeudi avoir livré pour la première fois plus de 8 000 voitures en un mois.

La société a livré 8 083 véhicules en juin, portant le total du deuxième trimestre à 21 896 voitures, selon un communiqué. Ce chiffre trimestriel se situe dans la partie supérieure des prévisions de Nio pour des livraisons comprises entre 21 000 et 22 000 véhicules au cours des trois mois terminés en juin.

Les actions de Nio cotées aux États-Unis sont en hausse de 9 % depuis le début de l’année. La société a généralement livré plus de voitures électriques par mois que deux autres start-ups de voitures électriques cotées aux États-Unis, Xpeng et Li Auto. Leurs actions ont augmenté d’environ 3,7% et 21%, respectivement, jusqu’à présent cette année.