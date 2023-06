Nio réduit les prix de ses voitures et retarde les plans d’expansion de son entreprise

Le co-fondateur de Nio, William Li, pose à l’intérieur d’une Nio EC7 au salon de l’auto de Shanghai le 19 avril 2023. Hector Rétamal | AFP | Getty Images

BEIJING — Marque chinoise de voitures électriques Nio a déclaré lundi qu’il réduisait les prix de ses voitures de l’équivalent de 4 200 $ avec effet immédiat et mettait fin aux échanges de batteries gratuits pour les nouveaux acheteurs. Cette décision est contraire à l’affirmation du PDG William Li en avril selon laquelle Nio ne participerait pas à une « guerre des prix ». Tesla et d’autres constructeurs de voitures électriques en Chine avaient réduit leurs prix plus tôt cette année dans le but d’attirer des acheteurs. Les baisses de prix font également suite aux commentaires de Li vendredi selon lesquels la société retardait ses dépenses en capital et certains projets de recherche et développement, selon une transcription FactSet de l’appel aux résultats du premier trimestre de Nio. Li a déclaré que le retard faisait partie d’un effort pour faire face à l’impact sur les flux de trésorerie d’une diminution des livraisons de voitures. La société a déclaré une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 14,76 milliards de yuans (2,07 milliards de dollars) en mars, en dessous de ce qu’elle a divulgué pour la fin de 2021 et 2022.

La décision de Nio de « réduire les projets non essentiels est trop lente », ont déclaré lundi les analystes de la China Merchants Bank International dans une note. « Il est désormais également confronté à un dilemme entre le positionnement de la marque et la rentabilité, car il a commencé à réduire les prestations de service, ce qui pourrait nuire à son image de marque et donc à ses ventes plus sévèrement que prévu. » Les analystes ont abaissé leur note sur les actions Nio à conserver, à acheter. Nio a également annoncé lundi qu’il n’offre plus de services d’échange de batterie gratuitement aux nouveaux acheteurs.

Livraisons en baisse

Les derniers chiffres mensuels montrent que les livraisons de Nio sont tombées à 6 155 voitures en mai, en baisse par rapport à la moyenne du premier trimestre d’un peu plus de 10 000 véhicules par mois. La moyenne mensuelle au quatrième trimestre était d’environ 13 350 voitures. Pour l’avenir, Nio a déclaré qu’il visait à livrer au moins 20 000 voitures par mois au cours du second semestre.

Les analystes de Nomura ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le constructeur automobile puisse améliorer ses livraisons avec de nouveaux modèles, comme le SUV ES6 et la berline de tourisme ET5. « Cela dit, nous nous attendons à ce que la hausse implicite de NIO soit plafonnée par une concurrence accrue et une amélioration limitée de la part de marché en 2023F », ont déclaré les analystes dans un rapport. Nomura a déclaré qu’il supposait une couverture de Nio avec une note neutre. Auparavant, la société avait évalué Nio à l’achat. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de Nio sont tombés en dessous de 1 milliard de dollars à la fin de 2019. Mais la société a fait un retour en 2020 avec une bouée de sauvetage d’environ 1 milliard de dollars de la part des investisseurs, y compris des entités soutenues par l’État. Li a déclaré au cours du week-end que la société disposait de suffisamment de liquidités pour soutenir ses activités. Cependant, la société a signalé une forte baisse de sa marge brute à 1,5 % au premier trimestre, contre 14,6 % il y a un an et 3,9 % au quatrième trimestre.

Le marché automobile chinois est le plus important au monde. Grâce aux subventions gouvernementales et aux restrictions de plaque d’immatriculation, l’industrie locale des voitures électriques s’est développée et la pénétration des véhicules à énergie nouvelle a atteint environ un tiers des voitures particulières neuves vendues. La catégorie comprend les voitures à propulsion hybride. Plus tôt ce mois-ci, le plus haut organe exécutif chinois, le Conseil des Affaires d’Etat, a déclaré que le pays étendrait les incitations à l’achat de véhicules à énergies nouvelles afin de stimuler la consommation, selon les médias d’Etat. Il n’a pas fourni de détails. « Malgré les vents contraires à court terme, nous pensons que NIO reste bien positionné avec plusieurs rampes à venir, y compris son SUV ES6 le moins cher, un vent arrière d’adoption des VE sur plusieurs années et le leadership du marché des VE haut de gamme en Chine, le plus grand marché des VE, l’expansion européenne/mondiale , et un portefeuille de produits en expansion », ont déclaré les analystes de Mizuho Securities dans une note vendredi. Mizuho a maintenu sa cote d’achat sur Nio, mais a abaissé son objectif de cours de 25 $ à 20 $ par action. Les actions de Nio sont en baisse d’environ 20 % pour l’année jusqu’à présent à 7,73 $ par action.