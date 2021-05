Nio prévoit de commencer à livrer des voitures en Norvège en septembre

Bin Li, PDG de la start-up chinoise de véhicules électriques NIO Inc., célèbre après avoir sonné une cloche alors que les actions de NIO commencent à se négocier sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l’offre publique initiale de la société (IPO) au NYSE en New York, 12 septembre 2018.

Les véhicules électriques ont dominé les ventes de voitures particulières neuves en Norvège au cours des trois dernières années, avec l’Audi e-tron de Volkswagen en tête l’année dernière, la Model 3 de Tesla en 2019 et la Nissan’s Leaf en 2018, selon la fédération.

D’autres constructeurs chinois de voitures électriques vendent déjà en Norvège. Xpeng, coté aux États-Unis, a livré 100 unités de son SUV électrique G3 en décembre.

Plus tard cette année, Xpeng espère voir comment les clients du nord de l’Europe réagiront à sa berline électrique P7, a déclaré le président-directeur général He Xiaopeng en marge du salon de l’automobile de Shanghai le mois dernier. Il recrute de nouveaux collaborateurs et envisage de créer une entreprise dans la région, avant de s’intéresser à l’Europe de l’Ouest et de l’Est.