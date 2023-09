Nio Phone reçoit sa première mise à jour logicielle

La semaine dernière, le chinois Fabricant de véhicules électriques NIO a lancé son premier smartphone appelé NIO Phone, qui reçoit sa première mise à jour logicielle.

Certains utilisateurs ont reçu la mise à jour pesant 128 Mo, tandis que d’autres ont nécessité un téléchargement de 558 Mo, ce dernier apportant le contrôle intelligent du véhicule et le relais NIO Link au smartphone.

Le contrôle intelligent du véhicule prend en charge la vérification des empreintes digitales et la synchronisation de la température à bord lors de l’entrée dans un véhicule. Voiture NIOtandis que NIO Link Relay permet aux utilisateurs de transférer la navigation vers le système embarqué et de la terminer automatiquement sur le téléphone NIO.

En outre, NIO Link Relay ajoute la prise en charge des commandes vocales pour un compte à rebours, une horloge mondiale et un itinéraire de navigation.

Le téléphone NIO exécute SkyUI et dispose du SoC Snapdragon 8 Gen 2 à la barre avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il est construit autour d’un écran OLED 1440p 120 Hz de 6,81 pouces et contient une batterie de 5 200 mAh avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W.

Le téléphone NIO dispose également d’un scanner d’empreintes digitales intégré et de quatre caméras : primaire de 50 MP, téléobjectif périscope de 50 MP, ultra-large de 50 MP et un jeu de tir selfie.

Tu peux lisez notre couverture des annonces de NIO Phone ici pour en savoir plus.

Via (en chinois)