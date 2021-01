CHENGDU, Chine / SHANGHAI: Le fabricant chinois de véhicules électriques (VE) Nio Inc s’attaque davantage aux constructeurs automobiles haut de gamme classiques à essence, de BMW à Audi, en lançant samedi son premier modèle de berline alors qu’il envisage une plus grande part du plus grand marché automobile du monde.

Le lancement de l’ET7, lors d’un événement dans la ville occidentale de Chengdu, est survenu alors que son rival Tesla commençait à vendre son véhicule utilitaire sport Model Y fabriqué en Chine sur le marché chinois.

Nio vise à élargir sa gamme de produits pour attirer plus de clients. Sur le marché chinois des voitures particulières, les berlines et les SUV représentent chacun environ 46% des ventes globales.

Le directeur général William Li a déclaré que la nouvelle technologie de batterie de Nio donnerait à l’ET7 une autonomie de plus de 1000 km (621 miles) entre les charges.

Le prix de départ sera de 378 000 yuans (58 378 $) pour la voiture sans la batterie, l’un des composants EV les plus chers, qui pourra ensuite être louée à l’entreprise. Avec la batterie, le prix de départ est de 448 000 yuans.

Li a déclaré dans une interview que les rivaux cibles de l’ET7 étaient les berlines de la série 5 de BMW, les berlines Audi A6 et Mercedes-Benz de classe E.

Il était « raisonnable » que Nio puisse vendre à l’avenir une quantité similaire d’ET7 que les berlines BMW de la série 5 de BMW en Chine, a déclaré Li, mais n’a donné aucun détail sur le calendrier. Le prix de départ de la BMW série 5 est de 426 900 yuans et BMW en vend plus de 10 000 chaque mois en Chine.

Li a déclaré que l’ET7 serait équipé de capteurs lidar – qui aident la voiture à percevoir son environnement et se trouvent souvent dans des voitures autonomes – pour aider les conducteurs, une technologie rejetée par le chef franc de Tesla Inc, Elon Musk.

Le constructeur automobile californien, qui vend des berlines Model 3 fabriquées à Shanghai, vient de commencer à vendre ses véhicules Model Y au prix de départ de 339 900 yuans. Il utilise des caméras pour l’assistance au conducteur.

Nio, qui a livré 43 728 véhicules l’année dernière, a une capitalisation boursière de plus de 92 milliards de dollars, dépassant les constructeurs automobiles conventionnels Daimler AG et General Motors Co. Les investisseurs ont investi des milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques.

Li a déclaré que « ce n’est pas une mauvaise chose » lorsqu’on lui a posé des questions sur la valeur marchande élevée de l’entreprise, mais a ajouté que Nio est encore une entreprise relativement petite par rapport aux entreprises établies comme BMW en termes de volume de ventes.

Elle vend actuellement trois modèles de SUV construits dans une usine automobile de Hefei, dans l’est de la Chine.

Jeudi, le rival de Nio, Xpeng Inc, a annoncé son intention de déployer un nouveau modèle de berline. Il a actuellement une berline et un SUV dans sa gamme.

(1 $ = 6,4750 yuan renminbi chinois)