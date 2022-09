Nio annonce une perte plus importante au deuxième trimestre malgré l’augmentation des livraisons de véhicules électriques

Le constructeur chinois de véhicules électriques Nio a perdu 409,8 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation significative des pertes, malgré des livraisons qui ont dépassé les niveaux de l’année précédente et dépassé ses propres prévisions.

Voici les chiffres clés de Nio’s rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

Revenu: 1,54 milliard de dollars, contre 1,31 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021.

1,54 milliard de dollars, contre 1,31 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021. Perte ajustée par action : 20 cents, contre 3 cents au deuxième trimestre 2021.

20 cents, contre 3 cents au deuxième trimestre 2021. Trésorerie à la fin du trimestre: 8,1 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 8,4 milliards de dollars au 31 mars.

La marge brute de la société pour la période était de 13,0 %, nettement inférieure à la marge brute de 14,6 % annoncée au dernier trimestre et aux 18,6 % enregistrées au deuxième trimestre de l’année dernière.

Sa perte nette pour la période de 409,8 millions de dollars a marqué une augmentation de 50,4 % par rapport au premier trimestre et une augmentation de 316,4 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les actions de Nio ont baissé de près de 6% dans les échanges avant commercialisation mercredi alors que les investisseurs digéraient le rapport.

La société a été affectée par la “volatilité des coûts” alors qu’elle et ses fournisseurs se sont efforcés de maintenir la production pendant les arrêts de Covid en avril et mai, a déclaré le directeur financier Steven Wei Fang dans un communiqué.

Ces pressions sur les coûts, ainsi que l’augmentation des dépenses pour ses réseaux de recharge et de service, ont pesé sur la marge brute de Nio.

La société avait précédemment annoncé avoir livré 25 059 véhicules au deuxième trimestre, un peu moins qu’au premier trimestre mais au-dessus de ses propres prévisions.

La société n’a pu livrer qu’environ 12 000 véhicules en avril et mai combinés, car les arrêts de Covid ont entravé ses lignes de production et d’approvisionnement. Mais il a déclaré en mai qu’il s’attendait à des améliorations en juin et a annoncé des livraisons entre 23 000 et 25 000 véhicules pour le trimestre.

La société a livré 21 896 véhicules au cours du deuxième trimestre de l’année dernière.

Le PDG William Bin Li a déclaré mercredi dans un communiqué que le second semestre 2022 était une “période critique” pour l’entreprise. Les livraisons du nouveau SUV de Nio, l’ET7, ont atteint leur plein régime le mois dernier, a-t-il déclaré, et la production de la nouvelle berline ET5 devrait commencer fin septembre.

Avec une production de retour à plein régime, Nio prévoit de livrer entre 31 000 et 33 000 véhicules au troisième trimestre et de générer des revenus entre 1,9 et 2 milliards de dollars au cours de la période.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.