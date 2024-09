Nintendo vs Palworld : le « brevet mortel » pourrait concerner la mécanique de capture des Pokémon

Suite au procès choc de Nintendo et de The Pokémon Company contre Pocketpair, développeur de Palworld, et à la déclaration ultérieure de Pocketpair affirmant qu’il n’avait aucune idée des brevets qu’il était accusé d’avoir enfreints, les analystes pensent avoir déterminé quel brevet Nintendo prévoit d’utiliser pour gagner son procès.

Kiyoshi Kurihara, avocat japonais en brevets et consultant en propriété intellectuelle, s’est entretenu avec Yahoo Japon sur le procès (traduit par Automate), et a souligné un « brevet mortel » qui tourne autour de la mécanique de capture des Pokémon elle-même.

« Il semble que ce soit difficile à éviter si vous voulez créer un jeu de type Pokémon, et il est facile d’enfreindre la loi si vous ne faites pas attention », aurait déclaré Kurihara.

En termes de gameplay général, les mécanismes de survie et de fabrication de Palworld ressemblent plus à ceux d’Ark qu’à ceux de Pokémon. Après le lancement massif de Palworld plus tôt cette année, des comparaisons ont été faites entre Palworld et Pokémon, certains accusant Pocketpair de « copier » les designs de Pokémon. Mais plutôt que de déposer une plainte pour violation de droits d’auteur, Nintendo et The Pokémon Company ont opté pour la voie du brevet.

Comparaison entre Palworld et Pokémon

Kurihara a identifié quatre demandes de brevet divisionnaires que Nintendo et The Pokémon Company ont conjointement enregistrées après le lancement de Palworld en janvier. Un brevet divisionnaire contient du contenu isolé d’un brevet parent déjà enregistré. Le brevet que Kurihara considère comme le sujet principal ici, le brevet n° 7545191, décrit, par Automate:

Le brevet concerne également la possibilité de viser un objet de capture (Poké Ball) vers un personnage placé sur le terrain (Pokémon), de relâcher l’objet de capture dans une direction déterminée par la saisie du joueur, de déterminer si la capture est réussie ou non lors du contact entre l’objet de capture et le Pokémon, et de changer le statut du Pokémon en « appartenant au joueur » lorsque la capture est réussie. En outre, le brevet couvre également le mécanisme d’affichage de la probabilité de capture au joueur, qu’il utilise des couleurs, des graphiques ou des nombres.

Brevet n° 7545191, propriété de Nintendo et The Pokémon Company.

Le brevet n° 7545191, ainsi que trois autres brevets connexes, n’ont été approuvés qu’en août, ce qui pourrait expliquer pourquoi Nintendo a mis autant de temps à annoncer son action en justice. Le brevet parent des quatre brevets divisionnaires a été enregistré en décembre 2021 et, comme le souligne Automaton, ils sont donc juridiquement valables contre Palworld, qui a été lancé en janvier 2024. Nintendo n’a pas encore révélé officiellement les brevets qu’elle accuse Pocketpair d’avoir enfreints.

Il convient de noter que Palworld inclut un mécanisme qui consiste à lancer un objet en forme de balle (appelé Pal Sphere) sur des monstres dans un champ pour les capturer, et cela pourrait s’avérer être la clé du procès. Kurihara a suggéré que Nintendo et The Pokémon Company aient déposé les brevets des quatre divisions pour une utilisation spécifique dans le cadre d’un litige contre Pocketpair, le développeur de Palworld. Quant à Pocketpair, il a déclaré qu’il enquêterait à contrecœur sur les allégations de violation de brevet tout en continuant à mettre à jour Palworld malgré le procès, et a présenté ses excuses aux joueurs inquiets de l’avenir du jeu.

Voici la déclaration complète de Pocketpair :

Concernant le procès

Hier, une action en justice a été déposée contre notre société pour violation de brevet.

Nous avons été informés de cette action en justice et entamerons les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées concernant les allégations de violation de brevet.

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir violés et nous n’avons pas été informés de ces détails.

Pocketpair est une petite société de jeux vidéo indépendante basée à Tokyo. Notre objectif en tant qu’entreprise a toujours été de créer des jeux amusants. Nous continuerons à poursuivre cet objectif car nous savons que nos jeux apportent de la joie à des millions de joueurs à travers le monde. Palworld a été un succès surprise cette année, tant pour les joueurs que pour nous. Nous avons été époustouflés par l’incroyable réponse au jeu et avons travaillé dur pour le rendre encore meilleur pour nos fans. Nous continuerons d’améliorer Palworld et nous efforcerons de créer un jeu dont nos fans peuvent être fiers.

Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés de consacrer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement du jeu en raison de ce procès. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour garantir que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées créatives.

Nous nous excusons auprès de nos fans et supporters pour toute inquiétude ou gêne que cette nouvelle a pu causer.

Comme toujours, merci pour votre soutien continu à Palworld et Pocketpair.

Les joueurs se demandent désormais si le procès intenté par Nintendo et The Pokémon Company forcera Pocketpair à retirer Palworld de la vente ou même à fermer le jeu.

Palworld a été lancé sur Steam au prix de 30 $ et directement dans le Game Pass sur Xbox et PC plus tôt cette année, battant des records de ventes et de nombre de joueurs simultanés. Le patron de Pocketpair, Takuro Mizobe, a déclaré que le lancement de Palworld était si important que le développeur ne pouvait pas gérer les profits massifs générés par le jeu . Néanmoins, Pocketpair a agi rapidement pour capitaliser sur le succès retentissant de Palworld, signature d’un accord avec Sony pour former une nouvelle entreprise appelée Palworld Entertainment, chargée d’étendre la propriété intellectuelle.

En parlant de Sony, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Palworld serait prêt pour une annonce de lancement PlayStation au Tokyo Game Show de ce mois-ci. Pocketpair a évoqué une sortie sur PlayStation en juin cela ne serait donc pas une surprise. Le TGS se déroulera du 26 au 29 septembre.

Bien que le nombre de joueurs ait quelque peu diminué depuis le lancement explosif de Palworld il reste l’un des jeux les plus joués sur Steam (Microsoft ne rend pas publics les chiffres des joueurs sur PC Windows et Xbox), se situant confortablement dans le top 100 sur la plateforme de Valve.

