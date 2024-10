Nintendo Switch Online : fuite des détails du programme Playtest (MISE À JOUR)

Comme Nintendo a spécifiquement demandé aux personnes impliquées de ne pas partager les tenants et les aboutissants du programme Playtest, nous nous abstiendrons de divulguer ces informations. Cela dit, nous noterons que des détails ont commencé à être divulgués en ligne sur les réseaux sociaux et d’autres coins d’Internet. Si vous souhaitez garder ce Playtest secret, vous devez faire très attention à l’endroit où vous passez votre temps en ligne.

MISE À JOUR: Le programme Switch Online : Playtest de Nintendo est officiellement en ligne et la prochaine série de fauteurs de troubles est apparue. Sans surprise, certaines personnes participant au programme ont décidé de diffuser en direct leur expérience avec le programme Playtest, et Nintendo agit rapidement pour les arrêter. Ceux qui diffusent en direct sur YouTube et Twitch ont reçu des avis de retrait DMCA presque instantanément, et Nintendo s’efforce évidemment de supprimer l’accès au programme Playtest pour ces joueurs.