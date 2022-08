Nintendo Switch Online ajoute Wave Race 64 cette semaine

Nintendo apporte un autre classique N64 au Switch plus tard cette semaine. Le jeu de course de motomarines Wave Race 64 rejoindra le Service Nintendo Switch Online et pack d’extension le 19 août.

Sorti à l’origine en 1996, Wave Race 64 met les joueurs au défi de faire du jet ski à travers neuf parcours pittoresques avec différents effets météorologiques. Loué à l’époque pour sa physique réaliste de l’eau, le jeu propose des contre-la-montre et des modes de championnat en solo, ainsi qu’un mode à deux joueurs en tête-à-tête.

Comme d’autres jeux N64 classiques, Wave Race 64 sera jouable à travers le Nintendo 64 – Application Nintendo Switch Onlineun téléchargement exclusif pour les abonnés à Nintendo Switch Online plus Expansion Pack.

Ce niveau premium du service en ligne de Nintendo offre des avantages supplémentaires, notamment une bibliothèque de jeux Sega Genesis et l’accès à certains DLC Switch, tels que Laissez-passer pour le cours de rappel de Mario Kart 8 Deluxe et l’extension Octo de Splatoon 2. Un abonnement individuel coûte 50 $ par an, tandis qu’un forfait familial – qui couvre jusqu’à huit comptes Nintendo – coûte 80 $.

Le plan du pack d’extension de Nintendo Switch Online a été lancé en octobre 2021. Depuis lors, Nintendo a ajouté des jeux N64 supplémentaires au service presque tous les mois. Le mois dernier a vu Pokémon Puzzle League rejoindre la programmation, tandis que June a apporté Pokémon Snap. La société affirme que d’autres jeux continueront d’être ajoutés à l’avenir.