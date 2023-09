Nintendo Switch OLED dans « Mario Red » disponible le 6 octobre

Nintendo est sortir une nouvelle édition de la Nintendo Switch OLED imprégnée de la couleur signature de Mario, a annoncé la société jeudi. La Nintendo Switch OLED : Mario Red Edition sera disponible à partir du 6 octobre pour 350 $. Ça peut être précommandé maintenant sur le Nintendo Store.

Comme son nom l’indique, la nouvelle édition de la Switch est parée de rouge vif, y compris la console, le dock et les contrôleurs Joy-Con. Il y a aussi une silhouette de Mario au dos et des pièces cachées à découvrir.

Le nouveau Switch sur le thème de Mario sortira avant la sortie de Super Mario Bros. Wonder. Le nouveau jeu de plateforme 2D, qui sortira le 20 octobre, mettra en vedette Mario ainsi que d’autres personnages de la franchise de longue date, dont Luigi, Yoshi, la princesse Peach, Toad et Daisy. Wonder proposera un monde changeant et de nouveaux power-ups, dont celui qui transforme Mario en éléphant.

Il y a des pièces cachées à l’arrière du quai. Nintendo

L’édition Mario Red rejoint plusieurs autres versions thématiques du Switch OLED, notamment celles de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Splatoon 3 et Pokemon Scarlet and Violet.

La Nintendo Switch OLED est sortie en 2021 avec un écran OLED plus grand et une meilleure béquille par rapport à la Switch originale, lancée en 2017. Il y a des rumeurs selon lesquelles une nouvelle Switch pourrait être en route alors que Nintendo fait face à une concurrence accrue dans le domaine des ordinateurs de poche. jouer à partir d’appareils comme le Steam Deck et le prochain portail de Sony. Pourtant, la Nintendo Switch OLED a remporté le choix des éditeurs de CNET et Scott Stein de CNET affirme que c’est la meilleure Switch parmi les options disponibles.