Nintendo Switch avec écran OLED annoncé, expédié le 8 octobre pour 350 $

Nintendo a annoncé mardi un nouveau version de sa populaire console de jeu Switch. Le nouveau modèle a un écran plus grand et plus coloré et sera disponible le 8 octobre pour 349,99 $, une prime par rapport au prix de 299,99 $ pour le Switch standard et de 199,99 $ pour le Switch Lite.

La console sera lancée lors d’un boom des jeux alimenté par une pandémie. Mais dans le même temps, la forte demande et la pénurie continue de puces ont rendu pratiquement impossible l’achat facile d’une console de jeux vidéo. Sony et Microsoft, qui ont lancé de nouvelles consoles de jeux vidéo l’automne dernier, n’ont toujours pas rattrapé la demande.

Voici les nouveautés de la prochaine console Switch de Nintendo :

La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) utilise, comme son nom l’indique, un écran OLED plus lumineux et plus coloré que l’écran du modèle standard.

Il a un écran de 7 pouces contre un écran de 6,2 pouces sur la version standard et un écran de 5,5 pouces sur le Switch Lite.

Il a des haut-parleurs améliorés.

Il a deux fois plus de stockage que le modèle régulier, bien qu’il puisse être étendu avec une carte mémoire, et a la même autonomie estimée de 4,5 à 9 heures selon l’utilisation.

Il a une nouvelle conception de béquille qui devrait améliorer sa stabilité lorsqu’il est placé sur une table. La version précédente tombait parfois.

La Switch a été une console populaire pour Nintendo mais a fait face à des pénuries au début de la pandémie. En mai, Nintendo a déclaré avoir vendu 28,8 millions de consoles au cours de l’année se terminant en mars. Il prévoit de vendre 25,5 millions de consoles cette année.

La mise à jour Switch est relativement itérative. Les écrans OLED sont déjà utilisés dans l’industrie des gadgets et apparaissent dans les téléphones, les tablettes et les téléviseurs. Bien qu’il offre des fonctionnalités supplémentaires, comme une prise dédiée pour brancher un câble Internet, la plupart des autres fonctionnalités matérielles semblent similaires.

Il manque également certaines choses que les joueurs auraient pu apprécier, comme un affichage plus net avec prise en charge du contenu 4K. Il jouera aux mêmes jeux que les Switch et Switch Lite classiques. Nintendo a adopté une stratégie similaire avec sa série d’appareils portables DS, et même la GameBoy avant eux.