Nintendo s’excuse pour les problèmes de performances dans Pokemon Scarlet et Violet

Les joueurs de Pokemon connaissent tous les niveaux de jankitude dans écarlate et violette. Ça a été si mauvais que Nintendo s’est en fait excusé pour la performance des jeux dans le notes de mise à jour pour la mise à jour en direct jeudi.

Des baisses de fréquence d’images constantes aux modèles de personnages qui disparaissent en passant par des plantages occasionnels, c’est discret transformé en un concours de mèmes sur Twitter pour voir qui peut trouver les pires problèmes du jeu.

“Nous sommes conscients que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent les performances des jeux”, a écrit Nintendo dans les notes de mise à jour. “Notre objectif est toujours de donner aux joueurs une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous prenons au sérieux les commentaires des joueurs et travaillons à l’amélioration des jeux.”

La mise à jour à venir plus tard dans la journée est le plus gros correctif à ce jour, mais cela ne veut pas dire grand-chose depuis la sortie du jeu il y a à peine deux semaines. Outre “d’autres corrections de bugs sélectionnées”, la mise à jour corrige un problème qui entraînait une lecture incorrecte de la musique et lance la première saison des batailles classées dans le Battle Stadium.

Avec les excuses de Nintendo, il est possible que nous voyions des mises à jour plus importantes dans les mois à venir, ce qui pourrait corriger certains des nombreux jeux., de nombreux les problèmes de performance.