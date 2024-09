Nintendo poursuit Pocketpair, le fabricant de Palworld, pour violation de brevet

(Bloomberg) — Nintendo Co. a intenté une action en justice pour violation de brevet contre Pocketpair Inc., basé à Tokyo, le créateur du jeu à succès Palworld, demandant une injonction et une compensation pour les dommages.

L’affaire, portée conjointement avec sa filiale Pokémon Co., a été soumise mercredi au tribunal de district de Tokyo, a indiqué Nintendo dans un communiqué publié le lendemain. Nintendo n’a pas précisé quels brevets étaient, selon elle, violés par le jeu, ni l’ampleur de la réparation demandée.

Palworld a connu un succès immédiat dès son lancement en janvier, faisant connaître son créateur Pocketpair et méritant le surnom de « Pokémon avec des armes » auprès des fans, qui ont vu des similitudes entre les monstres fantastiques du jeu et ceux de la célèbre franchise de Nintendo. La protection des brevets dans les logiciels couvre généralement des éléments de l’expérience utilisateur, plutôt que l’apparence des personnages, et Nintendo a peut-être découvert des mécanismes de jeu qui, selon elle, portent atteinte à ses droits.

« En intentant cette action en justice pour violation de brevet et non pour violation de droits d’auteur, Nintendo a renoncé à prouver que les personnages de Palworld sont similaires à ceux de Pokémon », a déclaré Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities. « Mais cela montre que Nintendo dispose de plus de moyens pour empêcher les jeux qu’elle n’aime pas. L’entreprise possède de nombreux brevets liés aux mécanismes de base des jeux qui sont utilisés dans de nombreux titres disponibles aujourd’hui. »

Le procès a été une surprise, Nintendo et Pokémon Co. étant restés largement silencieux sur le sujet pendant des mois, bien que Pokémon Co. ait prévenu qu’il n’avait approuvé aucune utilisation de sa propriété intellectuelle pour Palworld et qu’il prendrait des mesures si nécessaire. Le jeu a reçu le soutien total de Microsoft Corp. lors de sa distribution initiale et Pocketpair s’est également associé à Sony Group Corp. pour vendre des produits dérivés. Pocketpair n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

« Nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu’elle a travaillé dur pour établir au fil des ans », a déclaré la société dans son communiqué.

