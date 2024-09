Nintendo poursuit le studio Palworld pour son jeu de tir de type Pokémon

Nintendo et The Pokemon Company ont déposé une plainte devant le tribunal de district de Tokyo contre le studio de jeux vidéo japonais Pocketpair, alléguant que son jeu de tir parodique Palworld viole les lois sur la propriété intellectuelle.

Palworld est sorti en janvier. À l’époque, The Pokemon Company avait déclaré qu’elle enquêtait sur le jeu, qui utilise des personnages et des décors similaires à ceux de l’univers Pokémon, bien qu’avec un ton plus violent et irrévérencieux.

Après ses débuts, Palworld est devenu un énorme succès sur la plateforme PC Steam et sur Xbox, vendu environ 25 millions d’exemplaires au cours de son premier moisselon Statista. Les fans du jeu ont rapidement créé des mods pour Palworld qui Pokémon réel substitué pour les personnages du jeu.

La société Pokémon a déclaré en janvier« Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour lutter contre tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. »

Nintendo a déclaré jeudi que la nouvelle action en justice « vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour les dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet ».

En réponse, Pocketpair a dit La société n’a pas reçu de notification officielle de la plainte et ne sait pas encore quels brevets sont concernés. La société a déclaré dans son communiqué : « Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés de consacrer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement de jeux en raison de ce procès. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour garantir que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées créatives. »

Nintendo et The Pokemon Company n’ont pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires sur le procès.