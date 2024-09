Nintendo poursuit en justice la société de jeux vidéo « Pokémon avec des armes »

Nintendo et son partenaire The Pokémon Company ont déposé une plainte en justice contre le créateur du jeu d’aventure et de survie à succès Palworld pour violation présumée de brevet.

Palworld a rapidement gagné le surnom de « Pokémon avec des armes » lorsque sa première bande-annonce a été dévoilée en 2021.

Quelques jours seulement après la sortie du jeu en janvier de cette année, The Pokémon Company a déclaré qu’elle enquêterait sur les allégations d’imitation.

Le développeur de Palworld, Pocketpair Inc, a reconnu le procès dans un communiqué jeudi et s’est excusé auprès des fans pour « toute inquiétude ou gêne » causée.

Le patron de Pocketpair avait précédemment déclaré que le jeu avait passé les contrôles juridiques.