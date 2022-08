Nintendo : pas de plan pour augmenter le prix des commutateurs malgré la hausse des coûts des composants

Les jeux portables Nintendo Switch ne verront pas d’augmentation de prix, a déclaré le président de la société Shuntaro Furukawa dans un entretien avec Nikki La semaine dernière.

Répondant aux préoccupations concernant les pénuries de composants causées par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une pénurie et une augmentation des prix, Furukawa a déclaré que les prix des composants n’ont pas empêché la société de développer des systèmes de jeu portables Switch. Il a toutefois ajouté que la demande globale dépasse l’offre.

Furukawa a exclu les augmentations de prix pour “éviter de faire payer les gens”. Les pénuries ont entraîné une chute des ventes de 23 % au dernier trimestre, mais Nintendo prévoit toujours de vendre 21 millions d’unités Switch au cours de cet exercice.

Il est rare de voir un système de jeu vidéo voir une augmentation de prix significative, même avec l’inflation et la hausse du coût des pièces. En règle générale, les prix des systèmes de jeux vidéo ont tendance à baisser à mesure qu’une console vieillit et que les coûts de fabrication diminuent. Le Meta Quest 2 a résisté à cette tendance en augmenter le coût du casque de réalité virtuelle de 101 $ plus tôt ce mois-ci, citant des prix de composants plus élevés.

Il est typique des sociétés de jeux vidéo de vendre du matériel de console à perte et compenser avec les ventes de jeux. Considérant que le parent de Facebook, Meta, a vu son tout premier baisse des revenus le mois dernier, l’augmentation du prix du Quest 2 pourrait être liée aux prévisions financières de l’entreprise. Nintendo, d’autre part, a vendu 103 millions d’ordinateurs de poche Switch l’année dernière, dépassant la Wii.

Nintendo propose actuellement trois modèles de Switch sur le marché. Le Switch Lite est le modèle le moins cher à 200 $, réduisant certaines fonctionnalités pour une portabilité accrue. Le modèle standard expédié en 2017 coûte toujours 300 $. La Modèle OLEDintroduit l’année dernière, se vend 350 $ et apporte avec lui un écran, une batterie, une conception de charnière et des haut-parleurs améliorés.