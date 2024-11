Nintendo partage une fonctionnalité « Tout ce que vous devez savoir » sur Mario & Luigi: Brothership

Aventure, hoooo ! Mario & Luigi : Brothership sera lancé le 7 novembre. Pour vous préparer à prendre la haute mer sur l’île Shipshape (en partie navire, en partie île, assez chaleureuse), vous pouvez en apprendre davantage sur la prochaine excursion du duo fraternel via une nouvelle fonctionnalité. directement de Nintendo.

Lorsque l’Uni-Tree qui reliait autrefois Concordia est détruit, Mario et Luigi doivent tenter de reconnecter le monde fracturé, une île à la fois. Tracez leur route, repérez une île, puis lancez-les hors du canon de Shipshape pour les laisser se mettre au travail. Prenez le contrôle des deux frères et aidez à réparer le monde brisé de Concordia en rencontrant les habitants, en résolvant des énigmes, en combattant les méchants et en donnant un coup de main pour développer le nouvel Uni-Tree.

Montez à bord et utilisez Shipshape Island comme base pour naviguer à travers un vaste océan. Au cours de votre voyage, vous aurez la gentille Wattaniste Connie pour vous aider tout au long du chemin, sans parler de Snoutlet, le copain qui ressemble à un cochon qui insiste sur le fait qu’il n’est pas un cochon.

Pour lire la fonctionnalité complète, consultez le site Web de Nintendo.