Nintendo mettra fin au support en ligne pour la 3DS et la Wii U l’année prochaine. Voici ce qu’il faut savoir

Nintendo a annoncé cette semaine qu’il le ferait mettre fin à l’assistance en ligne pour les modèles Nintendo 3DS et Wii U en avril 2024. Ce changement affectera les Nintendo 2DS, New 2DS XL, 3DS, 3DS XL, New 3DS et New 3DS XL ainsi que la Wii U Deluxe et la Wii U Basic.

Bien que la société n’ait pas annoncé de date précise à laquelle le support en ligne sera officiellement interrompu, elle a fait savoir aux clients que « si un événement se produisait, cela rendrait difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U ». l’entreprise « pourrait devoir interrompre ses services plus tôt que prévu ». Nintendo a fermé les boutiques en ligne de 3DS et de Wii U en mars.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Les fans qui suivent de près Nintendo remarqueront que la société est presque en retard pour la sortie d’une toute nouvelle console. Avec des rumeurs d’un prochain Nintendo Switch2 et Nintendo continue de cesser de prendre en charge ses anciennes consoles, cette décision pourrait être le signe que le géant du jeu se prépare pour une nouvelle version.

Qu’est-ce que cela signifie pour ma 3DS et ma Wii U ?

Essentiellement, après que Nintendo aura supprimé le support en avril de l’année prochaine, vous ne pourrez plus accéder à Internet sur la 3DS et la Wii U. Cela signifie que les classements en ligne, le jeu coopératif en ligne et toute autre fonctionnalité nécessitant une connexion Internet ne seront plus disponibles. être soutenu.

Cependant, les utilisateurs pourront toujours utiliser leurs consoles pour jouer à des jeux hors ligne, vous n’aurez donc pas à craindre de perdre complètement la possibilité de jouer à vos jeux préférés. Et le jeu coopératif n’est pas totalement exclu, les utilisateurs pourront toujours jouer à des jeux ensemble localement, ce qui signifie que les deux consoles sont sur le même réseau Wi-Fi.

Les mises à jour et les jeux précédemment téléchargés seront également toujours accessibles via le Nintendo eShop dans un « avenir prévisible », selon la société.

Il est important de noter qu’il pourrait y avoir quelques exceptions à la cessation du support en ligne par l’entreprise. Nintendo suggère de contacter les éditeurs pour obtenir des informations spécifiques sur la question de savoir si leurs logiciels seront concernés.

