Nintendo lance une application musicale avec des bandes sonores de jeux classiques

C’est une musique, Mario !

Nintendo a ouvert son coffre-fort de près de 40 ans de bandes sonores de jeux vidéo avec le lancement de Nintendo Music, une application qui permet aux fans de revivre leurs souvenirs musicaux des franchises classiques et actuelles, notamment « Super Mario Bros. », « The Legend of Zelda », « Kirby », « Pikmin », « Animal Crossing », « Metroid », « Splatoon 3 », « Donkey Kong Country » et bien plus encore.

L’application Nintendo Music est disponible pour les appareils iOS et Android sans frais supplémentaires pour les abonnés de Switch Online (et Switch Online + Expansion Pack) aux États-Unis et au Canada. Les abonnements individuels Switch Online commencent à 3,99 $ pour un mois ou 19,99 $ pour 12 mois. Nintendo Music est également disponible dans d’autres pays et territoires (liste sur ce lien).

Avec Nintendo Music, vous pouvez diffuser des chansons directement depuis l’application ou les télécharger sur l’application pour une écoute hors ligne. Les utilisateurs peuvent rechercher des chansons par titre de jeu, nom de piste, nom de liste de lecture ou parcourir par capture d’écran.

Selon Nintendo, l’application vous permet de mettre en boucle des chansons ou de prolonger certaines pistes jusqu’à 15, 30 ou 60 minutes pour une « écoute ininterrompue ». L’application vous permet même de filtrer les chansons d’un jeu spécifique pour éviter les spoilers.

Nintendo Music vous permet également de créer des listes de lecture personnelles que vous pouvez partager avec d’autres et propose des listes de lecture organisées créées par Nintendo. Les utilisateurs de l’application recevront également des recommandations basées sur leur activité de jeu sur Nintendo Switch.

Regardez la vidéo de lancement de Nintendo Music :