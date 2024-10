Nintendo joue l’hôte extravagant dans « Super Mario Party Jamboree »

Un mini-jeu de rythme à huit joueurs dans le mode « Bowser Kaboom Squad » de Super Mario Party Jamboree. Image : Nintendo/

112 mini-jeux. 22 personnages jouables. 7 planches. 5 modes multijoueurs uniques et une aventure exclusivement solo pour démarrer.

Super Mario Party Jamboree est empilé comme aucun autre jeu de la série vieille de plusieurs décennies. Ce n’est pas aussi cohérent que son dernier titre, Superstars, mais c’est une célébration tout à fait extravagante de l’histoire de la franchise. fermeture rapide L’ère de la Nintendo Switch.

Un chaos maîtrisé

Mario Party est peut-être un jeu de société numérique consistant à lancer des dés, à collecter des pièces et à courir pour acheter des étoiles, mais il a toujours vécu et est mort grâce à ses mini-jeux. La collection du Jamboree va de satisfaisante à médiocre – meilleure que Super Mario Party de 2018 mais en deçà des Mario Party Superstars de 2021. Beaucoup de ses pires mini-jeux sont contrôlés par le mouvement, mais ils sont heureusement peu nombreux et il existe une option pour les exclure.

Le vainqueur de ce mini-jeu à quatre joueurs aura le privilège de recruter Yoshi comme puissant allié. Image : Nintendo/

Les mini-jeux les plus complets (souvent les meilleurs) se produisent lorsque vous entrez en collision avec un « copain du Jamboree » tout en courant sur le plateau. Ces alliés parachutent parmi les acteurs principaux et défient les joueurs dans une compétition spéciale. Yoshi vous fait courir une course à pied, Waluigi vous fait jouer au flipper, Donkey Kong vous fait tambouriner au rythme – et ainsi de suite.

Gagnez et vous recruterez le copain, ayant accès à son pouvoir unique et à la possibilité de doubler certaines actions normales – vous permettant d’acheter deux étoiles au lieu d’une, par exemple. Ces alliés sont si puissants que, contrairement à leurs équivalents dans Super Mario Party de 2018, ils ne resteront que quelques tours et vous laisseront tomber pour rejoindre les autres joueurs qui vous dépassent sur le plateau.

Faites la course pour collecter des pièces et trouver des étoiles à acheter sur le tableau de retour « Mario’s Rainbow Castle ». Image : Nintendo/

D’autres révisions rappellent des titres antérieurs ou rationalisent d’anciens désagréments. Les étoiles coûtent encore une fois 20 pièces, et non 10, ce qui vous pousse à accumuler de l’argent et à remporter des mini-jeux. Les espaces Bowser sont de retour : atterrissez sur l’un d’eux et un « Imposteur Bowser » géant vous volera ou lancera une « Révolution Bowser » pour égaliser le total des pièces de chacun. Le jeu a également un rythme plus rapide, avec des animations vives que vous pouvez avancer rapidement. Enfin, les « règles professionnelles » facultatives maîtrisent le caractère aléatoire : échangeant des bouleversements hilarants contre des tactiques plus strictes.

Cadeaux de fête

Le Jamboree regorge d’autres divertissements en dehors de cet événement principal. Vous pouvez coopérer à travers des défis rythmiques dans une émission de cuisine fantastique. Vous pouvez incliner les commandes de mouvement pour faire glisser des objets dans une usine. Vous pouvez même vous épuiser avec « Paratroopa Flight School » – où vous battrez littéralement des bras pour vous envoler dans les cieux.

Si vous disposez d’un abonnement Nintendo Online, vous pouvez vous lancer dans les modes coopératifs « Bowser Kaboom Squad » ou « Koopathlon », qui proposent leurs propres mini-jeux uniques pour huit à huit joueurs. 20 joueurs (malheureusement, chaque participant a besoin de son propre Switch). À l’inverse, si vous souhaitez faire la fête seul, il existe un mode solo étonnamment complexe appelé « Party-Planner Trek ».

16 joueurs sur 20 restent dans un mini-jeu Koopathlon. Image : Nintendo/

De nombreuses activités épuisent rapidement leur nouveauté. « Paratroopa Flight School » est difficile à manœuvrer, ce qui me laisse littéralement mal. « Toad’s Item Factory » demande de la patience et un travail d’équipe en contradiction avec le rythme typiquement frénétique du jeu. « Koopathlon » ressemble à la version Nintendo de Les gars d’automne : terriblement amusant quand on est en tête du peloton et terriblement démoralisant quand on est à la traîne.

Mais dans cette variété autoritaire, le Jamboree porte bien son nom. Même si ce n’est pas le classique que Mario Party Superstars s’est avéré être, je peux déjà dire que son gameplay accessible et son chaos loufoque en feront un incontournable de la famille pour les années à venir.