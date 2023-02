Nintendo facture 70 $ pour Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Avez-vous déjà mis de côté 60 $ pour La légende de Zelda : les larmes du royaume? Vous devrez cracher un peu plus si vous prévoyez de l’acheter sur l’eShop de Nintendo.

Des magasins comme Best Buy et GameStop offraient la possibilité de précommander le jeu pour 60 $ avant d’arrêter les précommandes mardi, tel que documenté par l’utilisateur de Twitter @ Wario64. Mercredi soir, les précommandes étaient de retour pour 60 $ sur GameStop et . Cependant, même le prix GameStop avait jeudi.

Tears of the Kingdom, la suite de Le célèbre Breath of the Wild de 2017doit être lancé le 12 mai. Nintendo a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Tears of the Kingdom lors de la présentation de mercredi ainsi qu’une édition collector qui sortira le jour du lancement. Cela viendra avec le jeu, le boîtier SteelBook, un livre en acier, un jeu de broches et un livre d’art à couverture rigide, et .

Nintendo a également dévoilé un nouvel amiibo Link – de petites statues en plastique qui débloquent des extras dans le jeu – qui sortira parallèlement au jeu.

D’autres annonces notables de Nintendo Direct incluent la date de sortie de Pikmin 4 le 21 juillet, la révélation surprise de Metroid Prime Remasteriséet le service Nintendo Online obtenant une liste de Classiques Game Boy et Game Boy Advance.