Nintendo établit un record de ventes avec Pokémon Scarlet et Pokémon Violet

Nintendo a déclaré que ses jeux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet pour la Nintendo Switch avaient atteint un record de ventes sans précédent pour la société. Pokémon est l’une des franchises les plus anciennes et les plus populaires de Nintendo.

Nintendo Jeudi, il a déclaré que les derniers jeux Pokémon avaient établi un record de ventes chez le géant japonais du jeu alors qu’il continuait de produire des superproductions avant la période cruciale des fêtes.

La société basée à Kyoto, au Japon, a déclaré que les ventes des jeux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet pour la Nintendo Switch avaient dépassé les 10 millions d’unités au cours des trois premiers jours depuis leur lancement mondial le 18 novembre.

C’est le plus haut niveau de ventes pour les débuts d’un jeu dans l’histoire de Nintendo.

Le succès de Nintendo avec Pokémon survient deux mois après que Splatoon 3 a atteint un record de ventes nationales au Japon, signe que le géant du jeu fait mouche auprès des joueurs avant les vacances.

Pokémon est l’une des franchises les plus reconnaissables et les plus anciennes de Nintendo. Nintendo a insufflé une nouvelle vie à la série en lançant Pokémon Sword et Pokémon Shield il y a trois ans et Brilliant Diamond et Shining Pearl l’année dernière.