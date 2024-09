Nintendo et Pokémon poursuivent en justice Pocketpair, le créateur de Palworld

Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Minami-ku, Japon ; directeur délégué et président : Shuntaro Furukawa, ci-après « Nintendo »), en collaboration avec The Pokémon Company, a déposé une plainte pour contrefaçon de brevet devant le tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair, Inc. (siège social : 2-10-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, ci-après « défendeur ») le 18 septembre 2024.

Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet.