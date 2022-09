Nintendo nous a fait un tas d’annonces passionnantes dans Le livestream Nintendo Direct de mardirévélant le titre et la date de sortie de La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wildl, une réédition du classique N64 GoldenEye 007un nouveau jeu Fire Emblem, la prochaine vague de pistes Mario Kart 8 et plus encore.

Parcourons le lot.

Pilotwings 64, Mario Party 1 et Mario Party 2 rejoindra également la bibliothèque Nintendo Switch Online N64 cette année. Mario Party 3, Pokemon Stadium 1 et 2, 1080 Snowboarding et Excitebike 64 seront ajoutés en 2023.

Pikmin 4 sortira en 2023. Nous n'avons vu aucun gameplay pour le jeu de stratégie et de puzzle en temps réel, mais vous pouvez jouer du point de vue des Pikmin près du sol plutôt que du point de vue isométrique traditionnel de la série.

Mario Kart 8 Deluxe prochain lot de cours de rappel DLC comprendra Merry Mountain de Mario Kart Tour et Peach Gardens de Mario Kart DS (ainsi que deux autres pistes non révélées), et sera lancé cette saison des fêtes.

