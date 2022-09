Nintendo présentera sa gamme de jeux d’hiver lors d’un nouveau Nintendo Direct mardi. La société Mario prévoit une émission de 40 minutes présentant les titres à venir au Commutateur Nintendoet éventuellement des jeux mobiles, durant cette période hivernale à venir.

La plupart des jeux à venir ont déjà des dates de sortie, mais il pourrait y avoir plus de détails ainsi qu’une ou deux surprises.

A quand le prochain Nintendo Direct ?

Le prochain Nintendo Direct aura lieu mardi à 7 h PT / 10 h HE.

Comment puis-je regarder le Nintendo Direct ?

Le livestream sera diffusé sur La chaîne YouTube de Nintendo et durera 40 minutes. Nintendo Royaume-Uni tweeté Lundi, il ne diffusera pas l’événement en direct sur son Chaîne Youtube par respect pour le deuil national suite à la mort de la reine Elizabeth II mais il sera disponible sous forme de vidéo à la demande à 16 heures, heure du Royaume-Uni.

Quels jeux Nintendo présentera-t-il lors de son Nintendo Direct ?

Nintendo a déjà annoncé une partie de sa gamme d’hiver 2022, notamment No Man’s Sky, Bayonetta 3, Sonic Frontiers, Persona 5 Royal et – probablement son plus gros titre de la saison – Pokemon écarlate et violette (qui sort le 18 novembre).

Quelques jeux spéculés pour obtenir des dates officielles sont Alex Wake Remastered, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp et Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion. Il peut également y avoir plus de détails sur le plus grand jeu de Nintendo pour 2023, Les légendes de Zelda : Breath of the Wild 2qui a été retardé plus tôt cette année.