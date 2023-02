Nintendo Direct février 2023 : comment regarder, heure de début et probabilité de basculer 2

Nintendo taquinera les jeux à venir sur Switch dans son Février 2023 Nintendo Direct mercredi, il a déclaré dans un tweet Mardi. Le flux en direct du 8 février comprendra “environ 40 minutes d’informations” sur les titres lancés au premier semestre, une programmation qui comprend le très attendu La légende de Zelda : les larmes du royaume.

Quand commence le Nintendo Direct ?

La diffusion en direct de Nintendo Direct commence à 14 h PT (17 h HE) mercredi, soit 22 h 00 GMT ou 9 h 00 jeudi AEST.

Comment regarder le Nintendo Direct

L’événement sera diffusé à partir de La chaîne YouTube de Nintendo. Nous avons intégré le lien YouTube ci-dessus, vous pouvez donc regarder ici.

Quels jeux Nintendo présentera-t-il lors de son Nintendo Direct ?

La majorité des possesseurs de Switch attendent avec impatience The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite de Le souffle de la nature de 2017qui a reçu une bande-annonce pendant le Nintendo Direct de septembre dernier. C’est fini le 12 mai, nous pouvons donc nous attendre à des détails sur l’histoire et les mécanismes de jeu de ce jeu. Le jeu brièvement apparu sur l’eShop numérique de Nintendo pour 70 $ mardi, au lieu des 60 $ habituels, mais ce chiffre a depuis été supprimé.

Pikmin 4 est prévue pour 2023, donc Nintendo nous donnera probablement un aperçu du jeu de stratégie en temps réel coloré et précisera la date de sortie.

Nintendo



Nintendo annoncera probablement une nouvelle date de sortie pour Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, la collection de remake comprenant deux jeux de stratégie au tour par tour Game Boy Advance. Il devait initialement sortir en avril dernier, mais a été retardé en raison de la guerre en Ukraine.

Cela pourrait révéler les détails d’une extension ou d’une mise à jour pour Pokemon écarlate et violettepuisque ces jeux devraient ajouter une compatibilité avec le Pokémon Accueil application mobile bientôt. Cela pourrait avoir lieu pour Pokemon Day, le 27 février, car la société a généralement annonce quelque chose de grand dans un livestream célébrant l’anniversaire de la série.

Les titres à venir immédiats incluent Ligne de mesure finale théâtrale le 16 février, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe et Voyageur octopathe 2 le 24 février et Origines de Bayonetta : Cereza et le démon perdu le 17 mars.

Nous aurons probablement des indices sur Mario Kart 8 Deluxe prochain lot de pistes téléchargeablespuisque la vague 4 devrait arriver bientôt, ainsi que des mises à jour sur le moment où Mario Party 3, Pokemon Stadium 1 et 2, 1080 Snowboarding et Excitebike 64 seront ajoutés à la bibliothèque rétro N64 dans le Service d’abonnement Switch Online.

Il est également possible que la société se penche sur des projets non liés aux jeux à venir : son premier parc à thème américain Super Nintendo World ouvre la semaine prochaine et le Film Super Mario Bros. sort en salles le 7 avril.

Les gens anticipent Metroid Premier 4 cependant, ils ne devraient probablement pas leur donner espoir – c’est ça fait presque six ans depuis que ce jeu a été annoncé et nous n’avons pas encore vu le gameplay. Au moins on a Effroi métroïde.

Un successeur de Switch pourrait-il être dévoilé lors du Nintendo Direct ?

Il est peu probable que Nintendo détourne l’attention de Tears of the Kingdom et d’autres jeux à venir, mais nous verrons probablement bientôt la prochaine console de la société. Le Switch aura six ans en mars, et le problèmes techniques de jeux comme Pokemon Scarlet et Violet ont mis en évidence l’âge avancé du matériel (ainsi que les rivaux techniquement supérieurs de Sony et Microsoft, le Playstation 5 et Xbox série X).



Le Switch vendu 122,55 millions d’unités dans l’ensemble à fin 2022, la société a annoncé son dernier rapport sur les revenus mardi, la plaçant devant la PS4 et en faisant la console n ° 3 la plus vendue de tous les temps. Il n’est désormais derrière que la Nintendo DS (à 154 millions) et la PS2 (155 millions).

Malgré le franchissement de cette étape, Bloomberg a noté que Nintendo n’avait pas atteint ses objectifs de vente de consoles vers la fin de l’année. Le patron de la société, Shuntaro Furukawa, n’a pas répondu aux questions sur sa prochaine console, a-t-il noté. L’année dernière, VGC signalé que Furukawa a déclaré qu’une transition en douceur vers la prochaine génération de matériel est “un objectif majeur” pour l’entreprise – nous pouvons nous attendre à avoir une idée plus précise de ses plans cette année.