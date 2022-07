Nintendo avertit les joueurs : ne jouez pas à Switch au milieu des vagues de chaleur

Le changement climatique rend les événements météorologiques extrêmes plus courants, la vie quotidienne des gens peut changer de manière inattendue. Premier exemple : certaines parties des États-Unis et du Royaume-Uni connaissent actuellement des vagues de chaleur impitoyables, avec des sommets à Londres dépassant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) mardi. Un avertissement de Nintendo indique que jouer à une console Switch par ce temps peut provoquer une surchauffe.

“Si vous utilisez la Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l’unité principale peut devenir élevée”, lit-on dans un tweet du 11 juillet de Nintendo. La société recommande d’utiliser la Nintendo Switch dans des zones entre 40 et 95 degrés Fahrenheit (5 à 35 degrés Celsius). “L’unité principale peut devenir chaude pendant la charge ou lorsque l’unité principale fonctionne”, lit une page d’assistance liée dans le tweet, ce qui peut entraîner des “brûlures à basse température … si votre peau est en contact direct avec un chaud partie depuis longtemps. »

L’avertissement sur le site Web japonais de Nintendo indique que Switch, Switch Lite et Commutateur OLED sont tous vulnérables à la surchauffe. L’avertissement n’est disponible que sur le site Web japonais de Nintendo. Nintendo US et UK ont été contactés mais n’ont pas immédiatement répondu.

Le tweet a été envoyé en japonais, au milieu La pire vague de chaleur au Japon depuis 1875. Cela a pris un nouveau sens la semaine dernière avec des températures au Royaume-Uni atteignant des niveaux étouffants. Alors que les incendies de forêt se propagent en France et en Espagne, la Grande-Bretagne se prépare à son été le plus chaud jamais enregistré. La canicule a déjà causé des retards de train et un brève fermeture de l’aéroport de Londres.

Aux États-Unis, 55 millions de personnes vivent dans des zones qui devraient atteindre des niveaux de chaleur dangereux dans les semaines et les mois à venir, selon l’indice de chaleur du New York Times.