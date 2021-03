Nintendo aurait lancé une console Switch mise à jour avec un écran Samsung OLED plus grand

Un rapport intéressant vient de Bloomberg. En plus de fournir des panneaux d’affichage OLED à de nombreux OEM de smartphones pour les écrans standard et (à l’avenir) pliants, Samsung fournira un panneau de 7 pouces à Nintendo pour une nouvelle console de jeu Switch.

Le rapport indique que Samsung Display Co. commencera à produire en masse des panneaux OLED pour un prochain modèle d’actualisation de Nintendo Switch, un modèle qui viendra avec un écran plus grand (le modèle actuel de Switch a un écran de 6,2 pouces 16: 9 720p – le Switch Lite a un panneau de 5,5 pouces)). Selon les sources anonymes, Samsung commencera la production de ces panneaux en juin avec un objectif initial d’environ un million d’unités par mois. Les envois de ces présentoirs arriveraient dès juillet aux assembleurs.

La résolution de cet écran resterait la même à 720p. L’une des raisons pour lesquelles un écran HD est conservé et ne le fait pas passer en FHD (1080p) peut être de maintenir la cohérence de l’expérience ancrée et non ancrée entre les variantes de console. De plus, le commutateur consommerait plus d’énergie et générerait plus de chaleur s’il exécutait des jeux en mode portable à pleine résolution. Lorsqu’un commutateur est connecté à un téléviseur externe, il est capable de produire une résolution allant jusqu’à 1080p.

Ce sera un panneau OLED rigide, selon des sources. Il s’agit d’une alternative moins chère aux panneaux flexibles qui sont généralement intégrés aux smartphones haut de gamme. La source dit également que le Switch s’ancrera en mode 4K, mais nous ne sommes pas d’accord avec cette spéculation, car le matériel Nintendo actuel et les titres Switch atteignent au maximum 1080p.

La source