Nintendo appelle la lettre d’un enfant à la recherche d’une «idée géniale» pour les Pokémon non binaires

Un parent fier a partagé une publication sur Twitter révélant comment son enfant avait écrit à Nintendo pour demander l’inclusion de Pokémon non binaires. À leur grande surprise, l’entreprise a répondu à la demande. L’utilisateur de Twitter @PleaseBeGneiss a publié la lettre manuscrite que leur enfant a écrite demandant à la société japonaise de jeux vidéo de créer des créatures non binaires afin que la communauté se sente plus à l’aise à ce sujet. Dans une série de tweets, ils ont également partagé la lettre réconfortante qu’ils ont reçue de la société indiquant qu’ils considéreraient la suggestion.

Dans sa réponse, la société multinationale a qualifié l’idée de l’enfant de géniale et a déclaré qu’il existe de nombreuses variétés de Pokémon, qu’il serait compréhensible d’avoir également une variété de genres. Liz Daniels, la représentante du service client, a ajouté qu’elle souhaite que les personnes de toutes sortes se sentent les bienvenues et à l’aise lorsqu’elles jouent à leur logiciel. Ainsi, elle enverrait les commentaires au service approprié pour examen et examen approfondi. Remerciant à nouveau l’enfant pour la lettre, elle a envoyé quelques articles spéciaux avec la réponse pour en profiter et espérait qu’ils continueraient à vivre de merveilleuses aventures avec Pokémon pendant de nombreuses années à venir.

Le tweet est devenu viral et a accumulé plus de 70 000 likes, près de 5 000 retweets et des tonnes de commentaires louant les conseils du petit enfant tandis que certains remettaient en question l’authenticité de la lettre et la qualifiaient de fausse.

@_DHOTYAJe dois obtenir une mention spéciale pour avoir truqué une lettre de Nintendo. – Bickers (@bicker1983) 16 juin 2021

Dans un autre tweet, le parent a partagé la photo de la lettre de l’enfant comme preuve pour les personnes qui se demandaient si un enfant aurait pu écrire à l’entreprise pour des Pokémon non binaires.

tous les sceptiques qui disent qu’un enfant n’a pas écrit à Nintendo pour demander des pokémon non binaires, voici la lettre (évidemment nous les avons aidés à rechercher l’adresse) pic.twitter.com/3oiqCKw41O– ardoise (@PleaseBeGneiss) 16 juin 2021

La lettre, clairement écrite par un enfant, demandait si la société fabriquerait des Pokémon non binaires tout en ajoutant que ce serait cool s’ils le faisaient. Le concept de Pokémon non binaire a été bien reçu par la plupart des internautes alors que certains l’ont jugé inutile.

Quel gamin ! Ce gamin va changer le monde✊🏽🌈— StrapOnBilbo (@Strap_On_Bilbo) 16 juin 2021

Inutile. Je n’étais au courant d’aucun pokémon ayant jamais eu un sexe. Ce ne sont que des Pokémon et mes enfants les appellent toujours par leur nom, jamais comme il/elle…. pic.twitter.com/fjXbkA0kuQ– Sarah (@share_sare) 16 juin 2021

Que pensez-vous de la lettre ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici