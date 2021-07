Nintendo annonce une nouvelle variante Switch avec écran OLED

Nintendo a annoncé aujourd’hui une nouvelle version de la console Switch. La nouvelle variante, simplement appelée Nintendo Switch (modèle OLED), présente un affichage mis à jour, un stockage accru, des haut-parleurs améliorés et un meilleur design.

La principale nouveauté ici est l’écran OLED de 7 pouces. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’écran LCD IPS de 6,2 pouces du modèle standard, bien que les deux aient la même résolution de 1280×720.

Le modèle OLED dispose également d’une béquille redessinée à l’arrière. Contrairement à la petite bande du modèle standard, le modèle OLED est doté d’un large rabat plus robuste et réglable dans plusieurs positions.

Une autre amélioration concerne l’audio. Nintendo ne mentionne pas exactement ce qui a changé, sauf que le son des haut-parleurs stéréo à déclenchement inférieur est désormais amélioré par rapport au modèle standard.

Le dock fourni avec le modèle OLED a également été mis à jour. Il comprend désormais un port LAN intégré, ce qui vous permet d’obtenir une connectivité filaire plus fiable lorsque vous jouez en mode ancré. Cette station d’accueil est vendue séparément et devrait également être compatible avec le modèle standard.

Au cas où vous vous demanderiez ce qu’il y a de neuf à l’intérieur, il n’y a pas grand-chose à dire. La seule différence ici est la présence de 64 Go de stockage interne, le double de celui du modèle standard. Le modèle OLED a toujours le même SoC Nvidia Tegra X1 que le Switch a toujours eu, alors ne vous attendez pas à ce que les jeux fonctionnent mieux ici.

Mis à part ces changements, c’est toujours le même que le commutateur standard que nous connaissons tous maintenant. Cela signifie qu’il prend en charge tous les mêmes jeux et accessoires, et a également la même autonomie nominale que le modèle standard.

La Nintendo Switch (modèle OLED) est au prix de 350 $ et sera disponible à partir du 8 octobre. Elle sera disponible dans l’ensemble standard Neon Red/Neon Blue et également dans un ensemble exclusif White. Il sera vendu aux côtés du Switch standard (300 $) et du Switch Lite (200 $).

