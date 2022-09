Nintendo annonce Pokémon Scarlet & Violet Edition Switch OLED

Nintendo annonce qu’il publiera une nouvelle édition du thème Switch OLED après l’entrée prochaine du Switch de la franchise Pokémon. Un nouveau Pokémon édition écarlate et violette du Switch OLED mis à jour arrivera dans les magasins de détail aux États-Unis le 4 novembre.

La Édition écarlate et violette Switch présentera des illustrations des légendaires Pokémon Koraidon et Miraidon sur le devant du dock blanc dans une finition brillante. Il y a aussi un graphique inspiré de Pokéball à l’arrière du dock, avec Joy Cons violet et orange avec le même Pokémon montré sur le dock.













Nintendo Switch – Modèle OLED : Pokémon Scarlet & Violet Edition

L’arrière du Switch et des Joycons présente des graphismes des trois Pokémon de départ dans les jeux à venir : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, ainsi que des symboles et des emblèmes qui apparaissent dans les jeux.

Cette édition spéciale du Switch arrivera dans les magasins de détail américains quelques semaines avant Pokémon Scarlet et Violet sortent le 18 novembre. L’édition Pokémon Scarlet et Violet coûtera 359 $, une prime de 10 $ par rapport au Switch OLED standard.

La source