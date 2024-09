Nintendo annonce la démo de Zelda: Echoes Of Wisdom en magasin sur Switch

Je ne vis pas au Canada, donc je ne peux pas participer à cela. Et même si c’était ici aux États-Unis, rien ne garantit que mon GameStop local aurait une démo. Et même s’ils en avaient, je ne céderais probablement pas à la tentation de l’essayer avant sa sortie.

En l’état actuel des choses, je passe une grande partie de mon temps de jeu à jouer à Genshin Impact, et j’essaie toujours de terminer Tears of the Kingdom et une autre partie de Stellar Blade sur la PS5. J’ai donc beaucoup d’autres choses à faire pour occuper mon esprit.

Et j’ai pris soin de prendre un jour de congé pour récupérer les exemplaires que j’ai précommandés : un pour moi, un pour ma copine. J’aurai donc toute la journée pour y jouer jeudi.