Nintendo ajoute enfin des jeux Game Boy au Switch

Après des années à se demander quand Nintendo rendrait à nouveau ses jeux Game Boy jouables, c’est finalement arrivé : les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance arrivent Commutateur Nintendo en ligne aujourd’hui, apportant quelques classiques sérieux au mélange. La nouvelle a été annoncée lors le Nintendo Direct d’aujourd’huioù de nombreux autres jeux ont été introduits.

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont un abonnement Switch Online, et les jeux ont même un mode multijoueur local. Mais il y a un hic : les jeux Game Boy Advance ne sont disponibles que pour les membres de l’abonnement progressif qui ont le coût supplémentaire Pack d’extension. Cela fait monter d’un cran les plates-formes de jeu supplémentaires du pack d’extension, avec les jeux N64, Sega Genesis et Game Boy Advance.

Les jeux Game Boy que Nintendo a au lancement sont :

Tétris

Super Mario Land 2

Légende de Zelda Link’s Awakening DX

La quête de la gargouille

Galerie de jeux et de montres 3

Seul dans le noir : le nouveau cauchemar

Métroïde II

Terre Wario 3

Le pays de rêve de Kirby

Les jeux Game Boy Advance au lancement sont :

Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros. 3

Wariware Inc.

Kuru Kuru Kururin

Super Circuit Mario Kart

Mario et Luigi Superstar Saga

La Légende de Zelda : La Casquette Minish

D’autres jeux arrivent, et quelques-uns ont été taquinés (y compris les jeux Zelda: Oracle of Ages et Oracle of Seasons, et les jeux Pokemon). Pour l’instant, cependant, il y a déjà beaucoup à creuser aujourd’hui.