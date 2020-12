Les géants du jeu Nintendo ont refusé de travailler avec Kanye West, cela a été révélé.

Après une réunion, ils ont « poliment refusé » la possibilité de s’associer au rappeur superstar, 43 ans.

Sheepish, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, a expliqué qu’ils avaient passé un certain temps à discuter d’idées.

Mais après s’être entretenu avec lui et Shigeru Miyamoto, il a été décidé que l’entreprise allait prendre une autre direction avec le projet.

Le moment gênant a été évoqué sur le populaire podcast Talking Games With Reggie & Harold.

Kanye était enthousiaste, semble-t-il, mais Nintendo avait d’autres idées.







(Image: WireImage)



Reggie a déclaré: « Il expérimentait un contenu de jeu vidéo; il voulait des réactions. Il sort et dit: » Je veux travailler avec Nintendo « .

« Nous avions tellement de projets différents chez Nintendo, la possibilité de faire quelque chose avec Kanye n’était tout simplement pas là, et j’ai donc dû trouver un moyen de refuser poliment cette opportunité de travailler avec lui.

«Je lui ai dit: ‘Kanye, tu ne veux pas travailler avec nous parce que nous sommes durs, nous sommes durs.

«Tout ce que nous faisons, c’est pousser pour le meilleur contenu. Nous ne serions pas le type de partenaire avec lequel vous souhaiteriez travailler. Et il me regarde et dit: «Reggie, tu es exactement le type de partenaire que je veux à cause de cette raison! C’est comme, ‘Oh mon Dieu.’







(Image: AFP via Getty Images)



« Kanye a une telle passion pour l’espace du jeu vidéo, et c’est un créateur. »

La star a fait une sortie surprise avec un nouvel EP du Sunday Service Choir appelé Emmanuel pendant la période des fêtes.

Il dit que le disque a été inspiré par «la musique ancienne et latine».

Kayne a ajouté que l’EP de cinq titres est une «célébration du miracle de la naissance de Jésus-Christ» et espère que les fans adoreront cette sortie.

«Je suis offensé quand quelqu’un m’appelle laïque», a-t-il déclaré lors d’une session du service du dimanche à Los Angeles.