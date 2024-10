Nintendo a créé une application de streaming musical pour les abonnés Switch Online

Alors que nous attendons tous la révélation de la prochaine console de Nintendo, la société a encore une fois annoncé quelque chose de très différent. Cette fois, il s’agit d’une application mobile appelée Nintendo Music, qui permet aux utilisateurs d’écouter des morceaux classiques de jeux Nintendo des dernières décennies, notamment Splatoon, Traversée d’animaux, et La légende de Zelda. Il n’est disponible que pour les abonnés Switch Online et est lancé aujourd’hui sur les deux IOS et Androïde.