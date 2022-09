N’installez pas la mise à jour Windows 11 22H2 si vous avez un GPU Nvidia

La plus grande mise à jour de Windows 11 vient tout juste de commencer à être déployée, mais elle pose déjà des problèmes.

Trois jours seulement après la publication officielle de la mise à jour 2022 par Microsoft, des rapports faisant état d’une forte baisse des performances ont commencé à émerger. Cela n’a pas été le seul problème, cependant. Certains se sont également plaints d’un son interrompu et même le tristement célèbre Blue Screen of Death (BSoD) a fait son apparition.

Les problèmes semblent affecter exclusivement les appareils équipés de GPU Nvidia, tous les appareils utilisant les cartes graphiques de l’entreprise étant susceptibles : ordinateurs portables, PC et tablettes. Nvidia a publié une nouvelle version de son logiciel GeForce Experience qui corrige les bogues, mais il s’agit d’une version bêta et certaines personnes disent que les problèmes persistent après l’avoir installé.

Par conséquent, cela vaut la peine de suspendre l’installation de la mise à jour 2022 si vous ne l’avez pas déjà fait. Il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui valent la peine d’être téléchargées, mais pas si les performances sont compromises.

Vous pouvez même constater que vous ne pouvez pas mettre à niveau de Windows 10 vers Windows 11 à cause du problème. Je connais au moins un ordinateur portable appartenant à l’équipe qui était éligible au début de la semaine dernière pour la mise à niveau, mais affiche maintenant un message indiquant qu’une “mise en attente temporaire” a été placée dessus et que l’option Télécharger et installer a disparu.

Il n’y a pas de calendrier officiel pour un correctif et il est possible qu’il n’arrive pas avant le prochain “Patch Tuesday” – le 11 octobre. C’est aussi à peu près à ce moment-là que nous nous attendons à ce que les onglets de l’explorateur de fichiers soient ajoutés, ils peuvent donc être inclus dans la même mise à jour.

Pas tout les appareils équipés de GPU Nvidia sont concernés, mais il devrait être évident si votre ordinateur en fait partie. Le bégaiement et les fortes baisses de fréquence d’images pendant le jeu sont un signe infaillible, mais vous remarquerez peut-être un décalage lorsque vous naviguez sur le Web ou que le son va et vient. Si vous avez un ordinateur portable avec Nvidia et des graphiques intégrés, il peut être utile de désactiver le GPU Nvidia dans le Gestionnaire de périphériques pour essayer de contourner le problème.

Comme le rapporte Windows Latest, des problèmes similaires ont été signalés lorsque Microsoft a commencé à tester la mise à jour en juin. Il semble étrange que ceux-ci n’aient pas été résolus avant que la version finale ne soit publiée pour tout le monde.

Cependant, ne vous laissez pas décourager si votre ordinateur portable ou votre PC est équipé d’une carte graphique d’AMD ou d’Intel. J’ai installé la mise à jour 2022 sur mon ordinateur portable Intel avec carte graphique intégrée et je n’ai rencontré aucun problème jusqu’à présent.

Windows 11 a eu sa juste part de bogues depuis son lancement l’année dernière. Espérons que ce n’est pas un signe de choses à venir pour la mise à jour 2022.

