Ninja Woodfire BBQ Grill and Smoker Review: Ce gril est le feu

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Cuisson rapide et prévisible

Saveur fumée

Options de cuisson polyvalentes Les inconvénients Attaché à une prise électrique

Taille du gril un peu petite

Vous aurez besoin d’un endroit pour le ranger Notre avis Le barbecue et fumoir électrique Woodfire enfichable apporte une cuisson rapide et précise à votre terrasse. Mais la véritable vedette du spectacle est le fumoir à bois qui transforme des plats simples en incontournables pour les gourmands.

Prix ​​lors de l’examen

369,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire OG701

329,95 $ 329,99 $

En termes de barbecue, le barbecue et fumoir électrique Woodfire de Ninja est quelque chose d’un peu différent. Il s’agit d’un gril extérieur électrique avec des options de cuisson polyvalentes, plus une boîte sur le côté qui brûle des granulés de bois pour donner à vos aliments une fantastique saveur de fumée.

Concevoir et construire

Câble d’alimentation de 1,5 m

Compact pour un barbecue

Ne vient pas avec couvercle ou support

À 34 x 46 x 46 cm (13 x 18 x 18 pouces), le barbecue et fumoir électrique Ninja Woodfire serait volumineux si vous deviez le garder dans un placard à l’intérieur, mais ce n’est pas énorme en termes de barbecue. Si vous le rangez sur une terrasse ou un balcon, pas dans le cabanon, vous voudrez débourser pour la housse optionnelle résistante aux intempéries (20 $ / 19,99 £).

Il existe également un support que vous pouvez acheter séparément, mais économisez votre argent et dépensez-le plutôt sur une table de patio. Le seul accessoire vraiment indispensable est un sac de granulés de bois. L’Original Blend est plus doux, le Robust Blend est plus riche. Le Ninja est livré avec un petit sac d’échantillons de chacun.

La machine est également livrée avec un panier croustillant pour la friture à l’air, une pelle bien conçue pour ajouter des granulés de bois et un petit plateau qui se place en dessous pour recueillir la graisse. Il y a aussi un livre de recettes.

Vous pouvez le garder sur votre terrasse ou votre balcon et profiter du soleil pendant que vous cuisinez des repas gastronomiques à l’extérieur tout l’été avec un minimum d’effort.

Il arrive presque assemblé. Vous avez juste besoin d’attacher une grande poignée de chaque côté. Ils sont clairement étiquetés à gauche et à droite, ils sont même livrés avec un petit outil pour le travail. Une fois les poignées en place, le Ninja est facile à soulever.

La qualité de construction est robuste. À l’intérieur, vous avez une plaque de gril avec un élément électrique en dessous. Il y a beaucoup de hauteur de cuisson et à l’intérieur du couvercle se trouve un ventilateur pour une cuisson rapide par convection.

L’appareil est doté de commandes tactiles pour la température et le temps, ainsi que d’un cadran pour sélectionner le mode de cuisson : fumoir, gril, friture à l’air, rôtir, cuire, déshydrater, réchauffer. Le plus important est un bouton pour déclencher la boîte de fumage. Certaines recettes le demandent et d’autres non, mais presque tout a meilleur goût fumé.

Le câble d’alimentation atteint 1,5 m de l’arrière (indépendamment de ce que disent les spécifications officielles), donc cela dicte beaucoup où vous pouvez utiliser le Ninja Woodfire. Vous devez être à proximité d’une prise. Il y a un RCD (dispositif de courant résiduel) intégré à la prise, donc l’alimentation doit s’éteindre automatiquement en cas de problème.

Nous avons été ravis de voir que la conception de la prise fonctionnait avec une prise extérieure résistante aux intempéries, car certains barbecues électriques ont des prises encombrantes qui, malheureusement, ne le sont pas.

Performance

Surface de cuisson de 38 x 28 cm (15 x 11 po)

Cuisson polyvalente

Les recettes fournies sont exactes

La surface de cuisson de 38 x 28 cm (15 x 11 pouces) n’est pas gigantesque, mais le Ninja se rattrape avec sa cuisson rapide et constante. Vous pouvez cuisiner rapidement et de manière prévisible. Le livre de recettes fourni est varié et propose quelque chose pour tout le monde.

Les plats de viande vont du porc effiloché aux ailes de poulet chipotle, tous deux parfaits pour le fumeur de bois. Mais les végétariens et les végétaliens sont également bien accueillis. Tout, du paneer tikka et du halloumi au maïs en épi et aux simples brochettes de légumes, cuit bien dessus.

Caramel Quin / Conseiller technique

Les recettes fournies donnent des temps précis et elles se sont avérées exactes. Vous sélectionnez un mode de cuisson, une durée et une température, puis il y a un peu de temps pour préchauffer. Si vous utilisez le fumoir, appuyez sur le bouton pour l’allumer également. Il a fallu six minutes pour préchauffer lors de notre test. Vous pouvez entendre le ventilateur vrombir et, si vous utilisez le fumoir, vous verrez également de la fumée blanche s’en échapper.

Le Ninja émet un bip et l’écran vous demande d’ajouter de la nourriture. Lorsque vous refermez le couvercle, la minuterie démarre automatiquement et compte à rebours jusqu’à l’heure du dîner. (Ne commettez pas l’erreur que nous avons commise la première fois en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt à ce stade… nous l’avons accidentellement éteint !)

Vous pouvez dire qu’il cuisine avec tous vos sens. C’est le compte à rebours, le ventilateur est toujours audible, la nourriture grésille et la fumée souffle. Oui, vos vêtements sentiront comme si vous étiez assis autour d’un feu de camp. Cela seul vaut presque le prix du Ninja – bien que vos invités puissent ne pas être d’accord.

Les résultats de la recette étaient impressionnants et la cuisson était rapide. Même le pain à l’ail fumé à partager était une révélation gastronomique. Mais la taille du gril signifie que vous ne nourrirez pas une armée. Donc, si vous aimez recevoir, vous voudrez peut-être aussi garder votre ancien barbecue. Vous pouvez faire cuire la plupart des aliments sur votre barbecue principal et utiliser le Ninja pour cuire lentement le porc effiloché fumé ou faire frire à l’air les quartiers de pommes de terre fumés.

Caramel Quin / Fonderie

Mais si vous n’êtes que quelques-uns, vous pouvez le garder sur votre terrasse ou votre balcon et profiter du soleil tout en cuisinant des repas gastronomiques à l’extérieur tout l’été avec un minimum d’effort.

Même le nettoyage était correct. La plaque de gril et le panier de friteuse à air antiadhésif étaient faciles à laver à la main ; malheureusement, ils ne vont pas au lave-vaisselle. La boîte à fumer (qui est petite, de la taille d’un paquet de cartes) a une section intérieure qui coulisse pour faciliter la vidange, mais elle contenait des cendres chaudes, nous ne pouvions donc pas la vider avant le lendemain.

Prix ​​et disponibilité

Le barbecue et fumoir électrique Ninja Woodfire n’est pas le moyen le moins cher de cuisiner à l’extérieur. Mais ce qu’il offre, ce sont tous les avantages d’une cuisine intérieure constante, ainsi qu’une saveur fumée à l’extérieur.

Si vous êtes aux États-Unis, il a un PDSF de 369,99 $ mais au moment de la rédaction, il est disponible auprès de Amazone et Meilleur achat pour 329,99 $.

Au Royaume-Uni, il existe de nombreux endroits où acheter, y compris Amazone, Argos et John lewis – mais les prix ne varient pas beaucoup par rapport au RRP de 349,99 £.

Verdict

Ninja Woodfire Electric BBQ Grill & Smoker est impressionnant grâce à sa cuisson précise et rapide et – surtout – grâce à sa boîte de fumage. Nous l’avons déjà dit et nous le répétons, presque tout a meilleur goût fumé. C’est un peu cher, ce qui lui a fait perdre une demi-étoile, mais si vous avez de la place pour ce gril extérieur dans votre vie, et sur votre terrasse ou votre balcon, vous ne serez pas déçu.

Pour d’autres options de cuisson en plein air, consultez nos avis sur les fours à pizza Ooni Fyra et de luxe Ooni Karu, le Masterbuilt Gravity 560 et le barbecue Weber Smokefire.