Nini quitte et Ricky se dirige vers le camp lors de la première de la saison 3 – Hollywood Life

Crédit image : Disney+

L’année scolaire est terminée, mais cela ne veut pas dire que les Wildcats ont fini de jouer. High School Musical : La comédie musicale : La série change de vitesse dans la saison 3 et se dirige vers le camp d’été. EJ récupère Kourtney, Ashlyn et Carlos pour un road trip au Camp Shallow Lake. EJ est rempli à ras bord de blagues de papa pour le trajet.

Suite Lycée musical

Ce ne seront que EJ, Kourtney, Ashlyn, Carlos et Gina qui iront au camp. Big Red doit travailler, Seb doit traire, Nini est avec ses mamans et Ricky est avec Lily. « Nous ne disons pas son nom », dit un EJ très sérieux. La principale raison pour laquelle tout le monde est ravi du camp est qu’il y a une célébrité secrète qui vient nous rendre visite.

Gina rejoint l’équipe du camp et reçoit un doux baiser d’EJ avant de partir. EJ et Gina vont fort. Honnêtement, une Gina heureuse est tout ce que nous voulons. Le groupe entonne “What Time Is It” de Lycée musical 2 avant leur arrivée au camp, qu’EJ appelle sa “deuxième maison”. Il dit à ses amis : « Vous venez à Shallow Lake dans un sens, et vous devenez simplement quelque chose d’autre. Ça arrive à tout le monde.”

Nini quitte Salt Lake City

Maddox, l’un des travailleurs du camp de Shallow Lake, doit prendre les téléphones de tout le monde à son arrivée. Kourtney n’est pas sur le point de laisser son téléphone bien-aimé Sasha pendant deux semaines. Voyons dans quoi ces enfants s’embarquent quand ils doivent faire le plein Piège parent pour deux semaines. Apportez les farces!

Pendant ce temps, Ricky est sur le point d’aller à Jackson Hole avec Lily et sa famille. Ricky admet que lui et Lily ont “sorti un peu”, mais vous pouvez dire qu’il se sent un peu mal à l’aise avec Lily. (Et à juste titre.)

Nini va voir Miss Jenn chez elle. Elle est censée faire un road trip avec sa mère dans le sud de la Californie, où elle est née. Il y a certainement une hésitation de la part de Nini. Elle a essayé d’écrire de la nouvelle musique, mais elle n’a pas encore réussi à la terminer.

“J’ai l’impression que ces dernières années ont mené à quelque chose de vraiment bon ou de grand, mais je ne peux pas le nommer ou mettre le doigt dessus”, déclare Nini. Elle manque également le camp, qui a été une grande partie de sa vie. Elle n’est pas sûre d’avoir pris la bonne décision et pense qu’aller en Californie pourrait être « perturbateur » pour elle. “Si vous cherchez une étincelle, parfois perturber n’est pas une si mauvaise idée”, dit Miss Jenn à Nini avant de prendre la route.

Ricky découvre la trahison de Lily

Gina est plus que ravie pour son “été des premières”. C’est la première fois qu’on voit Gina vraiment contente, et on adore ça pour elle. Elle est à son premier camp, elle a son premier petit ami, et c’est la première fois qu’elle se lance vraiment dans une comédie musicale. Elle est heureuse avec EJ. Espérons juste que ça reste comme ça.

Ashlyn, Kourtney et Gina partagent la même chambre avec Maddox. C’est en fait la première fois qu’Ashlyn se rend au Camp Shallow Lake. Elle a passé les 6 derniers étés à faire du GN dans le Minnesota. Elle doit expliquer le jeu de rôle en direct au reste de la classe. Ashlyn est trop cool pour son propre bien.

Juste au moment où Ricky et Lily sont sur le point de partir, le vent tourne pour ces deux-là. Ricky essaie de trouver ses clés lorsqu’il heurte la porte de son placard. Son harnais Beast tombe sur le sol. “Je peux l’expliquer”, dit une Lily calme, cool et recueillie. Elle pense vraiment qu’ils peuvent surmonter ça. Tout est juste dans l’amour, la guerre et les comédies musicales, n’est-ce pas ? Ricky ne sait vraiment pas si Lily va l’embrasser ou le tuer, alors il s’enfuit. Cela nous donne un autre grand Josué Bassett solo avec “Enfin libre”.

Carlos n’est pas exactement ravi des quartiers d’habitation du camp, surtout lorsque le petit nouveau Jet se présente. En termes simples, Jet est “en fait bon sans parler”.

Maintenant que toutes les arrivées sont faites, il est temps de révéler le secret des célébrités. Maddow montre sa grande voix à la foule. Elle sera certainement une candidate lors des auditions cette saison ! Dewey Wood, alias Jason Earle de Hannah Montana, est le directeur du camp. Camp Shallow Lake a été sélectionné pour une opportunité spéciale, ce que la célébrité secrète expliquera. La célébrité secrète est… roulement de tambour, s’il vous plaît… CORBIN BLEU!

Kourtney, Carlos, Ashlyn et le reste de la foule perdent la tête à propos de Corbin. Corbin annonce que le Camp Shallow Lake sera le premier camp à créer le Congelé musical! La réaction de Carlos à cette annonce est inestimable. Sérieusement, donnez Frankie A. Rodriguez un Emmy. Il y aura également un documentaire qui sera présenté en première sur Disney +. « Je ne me souviens plus comment respirer », admet Ashyn.

Corbin Bleu se libère – pour l’instant

Plus tôt, le groupe a essayé de deviner la célébrité secrète. Greta Gerwig et Oprah n’étaient que deux des noms jetés dans le mélange. “C’est mieux que Greta Gerwig”, dit Carlos en larmes à propos de la révélation de Corbin. Cependant, Corbin ne reste pas. Dewey pensait que Corbin dirigerait le spectacle. Corbin explique qu’il ne fait que diriger, produire et animer l’émission à propos du spectacle. La Corbin Bleu n’a pas le temps de diriger un camp musical.

Eh bien, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. EJ se tient à proximité après le départ de Corbin. Dewey nomme EJ le nouveau directeur de Congelé. EJ doit expliquer la situation à Gina, et il souligne que “rien ne va gâcher notre été parfait ensemble”. Gina répond: “Qui a dit que quelqu’un le ferait?”

Comme s’il les entendait de loin, Ricky s’interpose entre EJ et Gina à ce moment précis. Timing impeccable, Ricky. Tout simplement génial. « Excusez-moi, avez-vous de la place pour un autre ? » il demande. EJ et Gina se donnent un voir. Ils ne s’attendaient pas à ça.