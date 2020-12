SAN FRANCISCO (5-8) À DALLAS (4-9)

Dimanche, 13 h HNE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE 49ers par 4

ENREGISTRER VS. SPREAD 49ers 5-8, Cowboys 3-10

RECORD DE LA SÉRIE Les Cowboys mènent 18-17-1

DERNIÈRE RÉUNION Les cowboys ont battu les 49ers 40-10, le 22 octobre 2017 à San Francisco

LA SEMAINE DERNIÈRE, les 49ers ont perdu contre Washington 23-15; Les cowboys battent les Bengals 30-7

AP PRO32 CLASSEMENT 49ers n ° 22, Cowboys n ° 29

49ERS OFFENSE GLOBALE (16), RUSH (19), PASS (13)

49ERS DÉFENSE GLOBALE (5), RUSH (8), PASS (5)

COWBOYS OFFENSE GLOBAL (12), RUSH (18), PASS (T9)

COWBOYS DEFENSE GLOBAL (23), RUSH (32), PASS (6)

STREAKS, STATS ET NOTES Les deux équipes étant au bord de l’élimination en séries éliminatoires, le jeu a été déplacé hors des heures de grande écoute malgré un match entre l’un des chouchous des classements de la NFL dans les Cowboys et le champion en titre de la NFC dans les 49ers. … En janvier dernier, c’était le 25e anniversaire de la dernière rencontre éliminatoire entre ces rivaux en séries éliminatoires, remportés 38-28 par les 49ers en route vers leur plus récente victoire au Super Bowl. C’était la septième réunion éliminatoire. … Dallas a remporté cinq des six derniers matchs de la série depuis 2005. La seule victoire des 49ers dans cette séquence a été leur dernière visite aux Cowboys en 2014.… Avec une défaite de plus, San Francisco deviendra la deuxième équipe de les 13 dernières saisons pour terminer avec un record perdant la saison après avoir perdu le Super Bowl. La Caroline est allée 6-10 en 2016.… Les Niners ont plusieurs revirements en sept matchs consécutifs, la deuxième plus longue séquence des huit dernières saisons contre les Tampa Bays neuf en 2018. San Francisco a connu une séquence plus longue en 2008 à huit matchs. … Les 49ers sont l’une des quatre équipes à ne pas autoriser un rusher de 100 verges cette saison. La dernière fois qu’ils ont passé une saison entière sans permettre un rusher de 100 verges, c’était en 2013. Dallas RB Ezekiel Elliott n’a qu’un seul match de 100 verges et ne peut pas atteindre son précédent creux de cinq en carrière, qui est venu en 2017 lorsque les Le champion de la course dans le temps a purgé une suspension de six matchs. … San Francisco permet à ses adversaires de convertir 36,3% des troisièmes essais, le quatrième meilleur de la NFL. … Les Niners ont accordé 3,11 verges par jeu la semaine dernière, leur quatrième plus bas total en perte depuis la fusion. … Le quart Nick Mullens a lancé pour 4 186 verges à ses 15 premiers départs, derrière seulement Patrick Mahomes et Kurt Warner. … Le WR Brandon Aiyuk a atteint des sommets en carrière avec 10 attrapés pour 119 verges la semaine dernière. Il a cinq matchs consécutifs avec au moins cinq attrapés et 75 verges en réception. La seule autre recrue à faire cela depuis la fusion est Odell Beckham Jr., qui a connu une séquence de neuf matchs en 2014.… Les Cowboys ont accordé un record de 400 points (30,8 par match), 36 de moins que le record de franchise de Il ya 10 ans. Les sept points accordés contre Cincinnati étaient les moins nombreux depuis une victoire 31-6 contre Miami lors de la troisième semaine la saison dernière. … WR Amari Cooper est le seul joueur de la NFL avec au moins cinq touchés au cours de chacune des six dernières saisons. Il a besoin de quatre attrapés pour surpasser son précédent sommet en carrière de 83 et 58 verges pour sa cinquième saison de 1000 verges au cours de ces six années. … DE Aldon Smith affronte les Niners pour la première fois. Ils l’ont repêché septième au total en 2011, et Smith a établi un record de la NFL avec 33 sacs au cours de ses deux premières saisons avant que des problèmes hors du terrain ne déraillent sa carrière. Smith était hors du football au cours des quatre dernières saisons avant que Dallas ne le signe pour un contrat d’un an. Il dirige l’équipe avec cinq sacs. … DL Tyrone Crawford a égalé sa carrière en un seul match avec deux sacs contre les Bengals. … Le LP Ladouceur est prêt à battre le record du botteur Eddie Murray pour les matchs par un joueur né au Canada avec son 251e. Le natif de Montréal devra disputer une 17e saison pour battre le record du club de Jason Witten de 255 matchs. Witten et Ladouceur partagent le record de franchise à 16 saisons. Les 250 matchs de Murray étaient de 1980 à 2000. … Astuce fantastique: Elliott a quatre touchés (trois au sol, une réception) en deux matchs contre les Niners. Il a en moyenne 188 verges de mêlée et 5,8 verges par course dans ces matchs.

