Niners TE George Kittle apparaît comme la couverture de sécurité de Brock Purdy

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

L’une des principales raisons pour lesquelles le quart-arrière recrue Brock Purdy a réussi à mener les 49ers de San Francisco à un record de 3-0 pendant son temps sous le centre est le groupe de meneurs de jeu talentueux qui l’entoure.

Le porteur de ballon Christian McCaffrey a été le passeur de table de l’attaque, avec 818 verges de mêlée et sept touchés au total en sept matchs depuis qu’il a rejoint San Francisco dans un échange avec les Panthers de la Caroline.

“J’ai l’impression qu’ils doivent toujours rendre compte de lui parce qu’il peut faire tellement de choses”, a déclaré Purdy à propos de McCaffrey. “Il ne se contente pas de diriger le football. Il peut faire des choses hors du champ arrière. Il peut s’aligner en tant que receveur et faire des jeux de cette façon. Littéralement, il y a tellement de choses; il est comme un couteau suisse.

“Nous avons toutes ces armes et Christian peut tout faire, donc j’imagine que c’est une sorte de cauchemar d’être un coordinateur défensif essayant de planifier pour Christian.”

La présence imposante de McCaffrey a ouvert le jeu des passes des 49ers, y compris pour l’ailier serré George Kittle, qui à son tour est devenu un point de sortie pour Purdy. Kittle a 10 réceptions pour 143 verges sur réception et deux points depuis que Purdy a pris la relève en tant que signaleur de l’équipe. Lors de la victoire décisive de la NFC West de San Francisco contre Seattle jeudi dernier, Kittle a terminé avec quatre attrapés pour 93 verges et deux scores.

Brock Purdy peut-il porter les 49ers au Super Bowl ? Eric Mangini, analyste de FOX Sports NFL, rejoint Colin Cowherd pour discuter de la victoire 21-13 des 49ers contre les Seahawks lors de la semaine 15, qui a remporté le NFC West. Les deux débattent pour savoir si la recrue QB Brock Purdy peut transporter les 49ers à un Super Bowl.

Pour sa carrière, Kittle a 5 082 verges sur réception depuis sa sélection par San Francisco au cinquième tour du repêchage de la NFL en 2017. Il est le sixième bout serré de l’histoire avec au moins 5 000 verges sur réception au cours de ses six premières saisons dans la NFL.

Selon Next Gen Stats, Purdy a une note de passeur parfaite de 158,3 lors des lancers serrés cette saison. L’efficacité de l’entraîneur Kyle Shanahan à composer de gros jeux dans les matchs de course et de passe avec McCaffrey a créé des vides au milieu du terrain lorsque les secondeurs se faufilent vers la ligne de mêlée pour arrêter le produit de Stanford.

Exemple concret: la réception de touché de 54 verges de Kittle contre les Seahawks, lorsque la défense de Seattle s’est ralliée pour arrêter McCaffrey dans le plat, pour laisser Kittle ouvert pour un gros jeu.

“Vraiment, Christian a attiré toute l’attention et George s’est glissé dans le coin”, a déclaré Purdy à propos de la pièce. “Je me suis juste assuré de lui avoir le ballon, et il a fait le reste. C’est qui est George. Il est honnêtement l’un des meilleurs de la NFL en termes de jeu après l’attrapé.”

Vainqueurs de sept matchs consécutifs au sommet de la NFL cette saison, les 49ers ont la tête de série n ° 2 en séries éliminatoires en vue lorsqu’ils accueilleront les Washington Commanders la veille de Noël.

Purdy a été efficace en tant que troisième QB partant des Niners cette saison, avec six touchés et seulement deux interceptions. Il a été particulièrement efficace sur les passes de jeu-action. Selon Next Gen Stats, il est 18 sur 23 pour 143 verges, avec un touché et aucune interception sur de tels jeux.

“Il n’a pas peur de faire de gros lancers”, a déclaré Kittle à propos de Purdy. “Il n’a pas non plus peur d’utiliser ses jambes, et vous devez aimer ça chez lui.”

Même avec une blessure oblique persistante, Purdy a utilisé ses jambes pour sortir de la poche, prolongeant les jeux en lançant le ballon sur le terrain ou en courant pour les premiers essais.

“Je pense que c’est bien de pouvoir utiliser un peu mes jambes, de m’écarter du chemin dans certaines situations et d’avoir une bonne sensation lorsque le ballon doit sortir”, a déclaré Purdy. “Plutôt que d’être une statue et de parcourir mes lectures. En quelque sorte d’être insaisissable dans la poche et de donner le ballon à des gars comme Christian ou George lors de vérifications et ainsi de suite.”

Whatnot travaille définitivement pour M. Irrelevant.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .