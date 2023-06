Niners QB Brock Purdy commencera à lancer alors qu’il franchit la prochaine étape de la rééducation du coude

Brock Purdy franchit une nouvelle étape dans sa récupération de l’UCL déchiré dans son coude de lancement.

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco devait commencer à lancer avec l’entraîneur des quarts Will Hewlett et le spécialiste en orthopédie Tom Gormely à Jacksonville lundi, le réseau NFL a rapporté. Purdy a d’abord travaillé avec Hewlett et Gormely lors du processus de rédaction au début de 2022.

Purdy remporte le prix de la recrue offensive de l’année « NFL on FOX » Mark Sanchez et Chris Myers décernent au QB Brock Purdy des 49ers le prix de la recrue offensive de l’année « NFL on FOX ».

Maintenant, Hewlett et Gormely sont chargés d’aider le bras de Purdy à retrouver toute sa force et à être prêt pour la saison 2023. Purdy s’est blessé au coude au premier quart de la défaite des 49ers contre les Eagles de Philadelphie lors du match de championnat NFC. Bien que Purdy ait reçu un diagnostic d’UCL déchiré peu de temps après la perte, il n’a pas été opéré avant mars. En conséquence, il n’a pas lancé pendant les entraînements hors saison de San Francisco.

Pourtant, les 49ers sont restés optimistes quant au fait que Purdy sera prêt pour le camp d’entraînement le mois prochain. L’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, a déclaré aux journalistes plus tôt en juin que Purdy était « en avance sur le calendrier » dans sa cure de désintoxication, mais a également noté que l’équipe « prenait très lentement ».

Si Purdy est prêt pour le camp, tous les signes indiquent qu’il sera le quart partant en septembre. En mars, le directeur général des 49ers, John Lynch, a déclaré que Purdy avait « mérité le droit de commencer » après sa saison recrue en petits groupes, au cours de laquelle il est allé 7-1 avec 1 943 verges, 16 touchés et quatre interceptions en huit matchs.

Si la cure de désintoxication de Purdy va de côté ou ne progresse pas avant cela, on ne sait pas trop qui commencerait au poste de quart-arrière pour les 49ers. Trey Lance, que les 49ers ont sélectionné avec le choix n ° 3 au classement général en 2021, et le vétéran Sam Darnold, que les 49ers ont signé cette intersaison, ont tous deux pris des clichés avec l’unité offensive de départ lors des entraînements d’intersaison.

Quel est l’avenir de Trey Lance à San Francisco ?

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football 49ers de San Francisco Brock Purdy