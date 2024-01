Nine Network cite une erreur Photoshop AI pour l’image modifiée de Georgie Purcell

Une chaîne d’information australienne a présenté ses excuses après qu’une députée ait critiqué son utilisation d’une image qui avait été modifiée pour la montrer dans une tenue plus révélatrice. Georgie Purcell, qui représente le Animal Justice Party au parlement de l’État de Victoria, posté à propos de l’image modifiée sur X, anciennement Twitter, mardi. “Le fait que mon corps et ma tenue soient retouchés par un média n’était pas sur ma carte de bingo”, a-t-elle déclaré, partageant la photo originale d’elle à côté du graphique créé par la chaîne Nine TV.

« Je ne peux pas imaginer que cela arrive à un député de sexe masculin. Ce qui donne?” Purcell a ajouté, utilisant le raccourci pour un député.

L’image originale, dans laquelle Purcell portait une robe blanche, avait été modifiée pour la montrer dans un haut court et une jupe, le ventre révélé et des seins plus gros. Le Nine Network a utilisé l’image modifiée dans le cadre d’un graphique pour son bulletin d’information du soir.

« Astuce n°9 : J’ai tout le ventre tatoué », a-t-elle écrit, faisant référence au ventre sans encre de l’image modifiée.

Hugh Nailon, directeur de 9 News Melbourne, a déclaré dans un déclaration que l’image était le résultat d’une erreur survenue en raison de « l’automatisation par Photoshop » lorsque le service graphique du réseau redimensionnait une image obtenue en ligne.

“Cela ne répond pas aux normes éditoriales élevées que nous avons et pour cela nous nous excusons sans réserve auprès de Mme Purcell”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole d’Adobe, qui édite Photoshop, a déclaré dans un e-mail que les modifications “auraient nécessité une intervention et une approbation humaines”.

Un porte-parole de Nine a déclaré que l’outil Generative Expand AI de Photoshop avait été utilisé sur une image recadrée de Purcell, dans le but d’augmenter les dimensions de la photo pour l’adapter au graphique utilisé dans le bulletin d’information. Adobe dit l’outil peut remplir l’espace vide « avec un contenu nouvellement généré de haute qualité qui se fond naturellement dans l’image existante ». Le porte-parole a déclaré que Nine révisait son utilisation de la technologie.

Image IA les outils ont été largement critiqués pour avoir renforcé les stéréotypes négatifs lors de la génération d’images basées sur des invites ou des commandes neutres, notamment de sursexualiser les femmes.

Dans une déclaration ultérieure, Purcell a déclaré que la débâcle était un exemple de « sexualisation et d’objectivation constantes qui accompagnent la fuite, la distorsion et la génération d’images par l’IA ».

“Soyons clairs : ce n’est pas quelque chose qui arrive à mes collègues masculins”, a-t-elle écrit dans un communiqué. Publication Facebook.