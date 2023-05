Nina Warhurst, enceinte, riposte au troll après un coup brutal à propos de la tenue de BBC Breakfast

ENCEINTE Nina Warhurst a été forcée de se défendre contre un troll cruel qui a brutalement balayé sa tenue.

Le présentateur bien-aimé de BBC Breakfast, 42 ans, a animé l’émission du lundi férié d’hier.

Bbc

Nina a présenté l’émission de Bank Holiday Monday avec Roger Johnson[/caption] Bbc

Un spectateur cruel a trollé Nina pour sa tenue[/caption]

Elle a présenté aux téléspectateurs les derniers titres de tout le pays aux côtés de son co-animateur Roger Johnson.

Cependant, Nina a été cruellement trollée pour sa tenue alors qu’elle était assise sur le canapé rouge emblématique.

Nina attend son troisième enfant et montre fièrement sa bosse grandissante.

Pour le spectacle, elle portait une magnifique robe de thé luna midi multicolore Asos avec des taches disco.

La robe de maternité comportait des manches bouffantes et un dos boutonné en trou de serrure.

Dans un coup vicieux à Nina, un troll a commenté: « Oh chère Nina! Cette robe sportive est une ENORME erreur ! Vous ressemblez à un artiste lors d’une fête d’anniversaire pour enfants ! »

Nina a riposté au spectateur et a déclaré : « C’est bon de savoir que ce n’était pas qu’une petite erreur.

« Les commentaires méchants doivent toujours être agrémentés de MAJUSCULES ET DE MULTIPLES POINTS D’EXCLAMATION !!! »

Après l’échange, les fans ont rapidement pris la défense du présentateur de la BBC.

Un fan a déclaré: « J’ai dit plus tôt à quel point tu étais belle et à quel point je t’aime et

« @RogerJ_01 ensemble. Certaines personnes sont tellement grossières. Visiblement jaloux de toi.

Un deuxième a dit: « Tu es magnifique en FLEURS (regarde ce que j’ai fait là-bas!). »

« Je pense que tu étais ravissante ce matin, comme tu le fais toujours », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: «La jalouse Joanne a besoin d’une leçon de bonnes manières; tu es toujours fabuleux.