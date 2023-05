Nina Warhurst, enceinte de BBC Breakfast, a été forcée de quitter les ondes après avoir été chahutée par un homme dans un reportage chaotique en direct

NINA Warhurst a été forcée de revenir en studio au milieu de son reportage en direct après qu’un homme a commencé à la chahuter.

Le présentateur de BBC Breakfast diffusait depuis Salford Quays pour discuter de l’augmentation des prix des glaces.

Bbc

Nina est obligée d’arrêter à mi-rapport après avoir été chahutée[/caption] Bbc

Jon et Sally avertissent le chahuteur de ne pas jouer avec Nina[/caption]

La star enceinte a déclaré: « Je vais bientôt m’offrir un cornet de crème glacée, mais les prix de Claire ont grimpé à 3,50 £ pour un seul cornet et ce n’est pas vraiment surprenant quand on regarde l’inflation globale des aliments et des ingrédients.

« Donc, l’inflation alimentaire globale, pour le moment, montre que le dernier chiffre est de 17,3%. »

Les téléspectateurs ont alors entendu les élucubrations d’un homme qui passait.

Nina a dit aux téléspectateurs: « Excusez-nous un instant. »

L’homme est ensuite apparu à l’écran et s’est dirigé vers Nina en scandant « BBC » à haute voix.

Nina s’est éloignée pour qu’il ne soit pas à l’écran.

Malgré le chaos autour d’elle, Nina est restée calme et professionnelle.

Elle a déclaré: « Ce que nous allons faire, c’est aller voir notre collègue Elen Davies, elle est allée à Lampeter au Pays de Galles pour parler non seulement de la hausse des prix, mais aussi de la réduction du choix de nourriture. »

L’émission du petit-déjeuner est ensuite rapidement revenue au studio où Jon Kay et Sally Nugent ont été stupéfaits par ce qu’ils ont vu.

Pour tenter de faire la lumière sur la situation, Jon a plaisanté : « Il y a beaucoup de demande pour une glace ce matin. »

Sally a ajouté: « Savez-vous ce qui ne dérange pas notre Nina. C’est tout ce que je vais dire. Nina n’est pas seule, elle a de la compagnie avec elle. Elle ira très bien.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour féliciter Nina pour son professionnalisme alors que son reportage en direct plongeait dans un chaos inattendu.

L’un d’eux a déclaré: « Nina a incroyablement bien géré ce #BBCBreakfast. »

Un autre a écrit : « Oh pauvre Nina, ne plaisante pas avec elle ! @BBCBreakfast #BBCBreakfast.

Un troisième a écrit: « #BBCBreakfast bravo Nina. »

Plus tôt cette année, Nina a annoncé qu’elle allait avoir un autre bébé.

La fière maman n’a pas révélé la date exacte de la naissance de son bébé, mais nous savons que l’enfant arrivera à l’été 2023.

Les fans savent également que Nina va avoir une petite fille, qui sera sa première fille.

Nina et son mari Ted sont les fiers parents de deux jeunes fils, nommés Digby et Michael.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours sur BBC One à partir de 6h du matin.