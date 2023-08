Nina Warhurst de BBC Breakfast partage une vidéo poignante de son père et de sa fille nouveau-née au milieu d’une bataille contre la démence

Hier, la présentatrice de la BBC, Nina Warhurst, a partagé une série de messages émotionnels sur les réseaux sociaux, y compris une vidéo poignante de son père Chris tenant sa fille Nancy, âgée de six semaines.

Chris a reçu un diagnostic de démence mixte, qui est la maladie d’Alzheimer et la démence vasculaire, en 2022.

La présentatrice de la BBC, Nina Warhurst, a partagé une vidéo poignante de son père Chris et de sa fille après avoir accouché en juillet

Nina a révélé que Chris avait reçu un diagnostic de démence mixte en 2022

Nina a partagé une vidéo douce mais émouvante de Chris et Nancy sur son histoire Instagram

Depuis lors, Nina, 42 ans, a partagé des mises à jour régulières sur la bataille de son père contre la démence sur les réseaux sociaux, révélant malheureusement qu’il y a eu des moments où « il ne pouvait pas tout à fait situer [her].”

Cependant, la présentatrice de BBC Breakfast et sa famille ont fait de leur mieux pour s’adapter à la démence de Chris.

Nina a expliqué à BBC Radio 5 Live: «Ce qui nous a ouvert les yeux, c’est qu’une fois que nous avons changé pour l’adapter à nos vies, vous pouvez à nouveau vivre des moments heureux.

« Donc, vous apprenez à vivre à ses côtés et oui, vous avez souvent l’impression de vous tenir sur du sable mouvant, mais vous pouvez passer ces beaux moments. »

« Ces liens restent [but] à bien des égards, vous dites au revoir à quelqu’un de manière très progressive et c’est difficile », a-t-elle ajouté.

Ils trouvent ces moments heureux partout où ils le peuvent. Et certainement avoir un nouveau-né à la maison a apporté beaucoup de joie dans la maison.

Nina a donné naissance à son troisième enfant, une fille prénommée Nancy, avec son mari Ted début juillet.

Le couple est également parent de deux garçons, Digby et Michael.

Nina a partagé de nombreuses mises à jour sur la vie avec un nouveau-né, y compris une très jolie vidéo sur son histoire Instagram.

Dans la vidéo, Chris berce sa petite-fille et l’apaise avec sa voix tout en étant assis dans un fauteuil à bascule.

Nina a écrit de manière poignante « toujours compris » à côté de la vidéo et a tagué une autre page intitulée Dementia Adventures, qui raconte le voyage de leur famille avec Chris.

Nina a mis en ligne une vidéo plus longue de Chris et Nancy sur cette page où lui et Nina ont chanté You Are My Sunshine au bébé endormi.

« Voici papa avec son nouveau petit-enfant », a écrit Nina à côté de la vidéo. « Donnez un bébé à quiconque a déjà tenu un bébé dans ses bras, et l’instinct s’enclenche, et ils savent exactement quoi faire. »

Elle a poursuivi en expliquant que les bébés et les enfants sont un formidable tonique pour les personnes atteintes de démence.

Heureusement, Nina, Chris et Nancy ont rapidement été rejoints par d’autres membres de la famille.

Nina s’est réunie avec ses sœurs et nièces pour une photo de famille. Ils ont entouré Chris et lui ont soufflé des baisers alors qu’il tenait bébé Nancy.

« Quand vous vouliez une équipe de gars, mais Ma Nature avait d’autres plans », Nina a légendé la photo.

Nina et sa famille réunies autour de Chris et Nancy

Nina a aimé passer du temps de qualité avec son père Chris alors qu'il faisait la connaissance de sa nouvelle petite-fille